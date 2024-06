https://latamnews.lat/20240630/debate-exhibio-que-ni-biden-ni-trump-pueden-aportar-vitalidad-a-una-escena-politica-estancada-1155819191.html

Debate exhibió que ni Biden ni Trump "pueden aportar vitalidad a una escena política estancada"

30.06.2024

Las actuaciones de Joe Biden y Donald Trump en el debate presidencial del pasado 27 de junio "no impresionaron ni sorprendieron a los votantes estadounidenses ni a los observadores extranjeros", señala el medio.Por el contrario, el enfrentamiento "simplemente siguió la tradición electoral y apenas tuvo impacto en los estadounidenses, quienes tienen que reconocer la realidad de que ninguno de los candidatos puede aportar vitalidad a una escena política estancada", dijeron observadores chinos consultados por el diario.Lü Xiang, investigador de estudios estadounidenses en la Academia China de Ciencias Sociales, le dijo al Global Times que el debate no aportó ninguna idea que no se haya escuchado, ya que los dos candidatos "no son caras nuevas y el público conoce su orientación política y sus formas".Aunque los dos candidatos se dedicaron duras críticas, el experto señaló que el debate en sí estuvo lejos de ser estimulante ya que las preguntas de los moderadores "no fueron desafiantes y sus respuestas recibieron una atención limitada", dado que todo el análisis posterior se centró principalmente en los problemas cognitivos y físicos exhibidos por Biden y las expresiones faciales de Trump.Lü ejemplificó esta situación con la reciente condena judicial de Trump por falsificar documentos corporativos para supuestamente ocultar el pago a una estrella de cine adulto con la que habría tenido sexo, un hecho que tuvo nulo impacto en los sondeos, que el republicano sigue liderando.El diario conjetura además que la razón del adelantamiento de la realización del primer debate presidencial, que históricamente se lleva adelante en septiembre, puede tener que ver con la intención de generar entusiasmo entre los ciudadanos.Li Haidong, profesor de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, dijo al Global Times que, sin duda hay personas talentosas dentro de ambos partidos, pero la cultura partidaria actual les dificulta surgir y convertirse en candidatos viables."Esta es una clara manifestación de la lentitud, la rigidez y la falta de vitalidad de la maquinaria política estadounidense", concluyó el especialista

