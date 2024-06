https://latamnews.lat/20240629/zelenski-no-durmio-anoche-el-debate-presidencial-revelo-un-liderazgo-deprimente-en-eeuu-1155791874.html

"Zelenski no durmió anoche": el debate presidencial reveló un liderazgo "deprimente" en EEUU

"Zelenski no durmió anoche": el debate presidencial reveló un liderazgo "deprimente" en EEUU

Sputnik Mundo

En entrevista con Sputnik, especialistas en política estadounidense analizaron el debate presidencial del 27 de junio entre el expresidente Donald Trump y el... 29.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-29T02:15+0000

2024-06-29T02:15+0000

2024-06-29T02:20+0000

internacional

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

donald trump

joe biden

ucrania

washington

china

otan

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/1c/1155795850_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c05367e5be86666de0a809c61d160a34.jpg

Observado con el mismo fervor por ciudadanos comunes y líderes mundiales, el debate presidencial de Estados Unidos fue visto en los cuatro rincones del planeta. Y no en vano. Defendiendo sus intereses políticos y económicos, Washington se entromete en las políticas regionales, por lo que la elección de su próximo líder puede implicar más o menos consecuencias de la vigilancia global acostumbrada por el país norteamericano. Dicho lo anterior, los principales periódicos del mundo coincidieron horrorizados en el desempeño del actual presidente, Joe Biden: desde el francés Le Monde y el polaco Onet, hasta el finlandés Yle y el italiano Corriere della Sera, todos estuvieron de acuerdo en que Biden tuvo una pésima actuación. "Es la primera vez en mucho tiempo, en términos de elecciones estadounidenses, que escucho hablar de sustituir a un candidato a tan poco tiempo de los comicios", afirma el profesor, doctor en relaciones internacionales de la Fundación Armando Alvares Penteado (FAAP) e investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para Estudios sobre Estados Unidos (INCT/INEU), Lucas Leite. Su opositor, Donald Trump, "inclusive se aprovechó de eso todo el tiempo para demostrar que él tiene mayor virilidad, más fuerza, más vigor para ser presidente de Estados Unidos". Pero, a pesar de esas demostraciones, apunta Leite, no quiere decir que Trump sea más apto para la presidencia. Una verificación de datos del medio The New York Times "mostró que Trump mintió, ocultó o desinformó de alguna forma por lo menos 14 veces, mientras que Biden [solo lo hizo] alrededor de tres veces", señaló. Para la colaboradora del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP/UERJ) y profesora de política internacional en la Universidad Torquato Di Tella en Argentina, Monica Hirst, el debate fue "deprimente". Ambos candidatos "proyectan una imagen frágil, con poca consistencia", dijo la analista. "Quedó claro que no hay un liderazgo en este momento en el país, capaz de asumir un papel [de protagonismo mundial]". "Es muy difícil, inclusive, dar crédito a la propia candidatura de Trump porque está extremadamente favorecida por el debilitamiento de su contrincante", afirma la profesora. Frente al mal desempeño de Biden, muchos analistas y hasta miembros de su propio partido están pidiendo su sustitución como candidato del Partido Demócrata. Esto ocurre puesto que el debate de CNN se dio antes de la fecha límite para fijar las candidaturas. El propio Biden, cuando asumió, se declaró un "presidente de transición", pero la idea fue abandonada durante su gestión en la Casa Blanca. En su lugar, dos nombres se escuchan: la vicepresidenta, Kamala Harris, y el gobernador de California, Gavin Newson. El problema, dice Hirst, es que hay poco tiempo para "construir" esa candidatura hasta el 5 de noviembre, fecha en que se celebrarán las elecciones estadounidenses. "Zelenski no durmió anoche" El tema de política exterior de Estados Unidos dominó el primer bloque del debate presidencial y el tipo de enfrentamiento con Rusia fue el centro de los ataques entre ambos candidatos. Biden se enorgulleció de haber creado un amplio frente de países que se oponen a Rusia como castigo por la operación militar especial en Ucrania, mientras que Trump criticó al demócrata por haber permitido el conflicto, en primer lugar, y, después, por financiar a Kiev y haber arrastrado a Washington al conflicto. De acuerdo con Trump, eso no habría ocurrido bajo su gestión. De hecho, recordó Hirst, Trump mantuvo un mejor diálogo con el presidente ruso, Vladímir Putin. Para Hirst, pese al discurso político de Trump la noche de ayer, su postura histórica es menos intervencionista, coherente con el segmento republicano que el candidato representa. Estados Unidos y las relaciones con RusiaEn una entrevista concedida a periodistas de todo el mundo, Putin afirmó que no tiene preferencia sobre el ganador de las elecciones estadounidenses, ya que el resultado no debería cambiar la relación entre los dos países."Putin, en este caso, estratégicamente, tiene toda la razón", dijo Leite. Según el investigador, los dirigentes políticos estadounidenses son incapaces de percibir "Rusia como un Estado que tiene intereses, como un Estado que también se siente amenazado".Según el investigador del INCT/INEU, "Putin sabe que, independientemente de quién sea [elegido como presidente de Estados Unidos], él tendrá que colocar las cartas sobre la mesa con los dos (...) Es muy probable que, dependiendo de quién gane, el resultado cambie". Leite destacó que, independientemente de quien gane la elección, lo más probable es que haya "un proceso de negociación de una posición estratégica del que Rusia salga ganando y que Ucrania va a salir derrotada. Ahora, no podrán hablar de eso abiertamente". Ausencia de China en el debate Lo más destacado de la noche fue la ausencia de preguntas sobre el enfrentamiento con China. "El tema más importante en la proyección y proyecto de poder en Estados Unidos hoy", define Hirst.En opinión de Leite, eso pudo suceder porque, en la práctica, ambos gobiernos endurecieron la política exterior estadounidense en relación con China. "Los dos consideran que China amenaza la hegemonpia estadounidense, que los dos consideran a China como amenaza al orden internacional y, por lo tanto, van a cerrar sus mercados, van a ser más proteccionistas". Fue precisamente esa "falta de divergencia" la que hizo que Pekín no fuera un problema, detalló Leite. Los refinamientos de la política exterior estadounidenseYa sea por el cansancio norteamericano de financiar a Kiev, o porque ambos políticos tienen la misma idea de enfrentarse a China, "las grandes banderas [de la política exterior] no van a cambiar", afirma Hirst.Esto se hizo evidente durante el debate cuando surgió el tema de Oriente Medio, en el que ambos candidatos se enorgullecieron de sus políticas intervencionistas, como el asesinato del general iraní del Cuerpo de Guardianes Revolucionarios Islámicos Iraníes (CGRI), Qasem Soleimani.Lo que debe cambiar, afirma Leite, son los términos de "alineamiento estratégico". "En otras palabras, tenemos un Biden que confiará en sus alianzas en relación, por ejemplo, con la OTAN, y por otro, tenemos un actor que se distanciará y actuará de una manera más egoísta".Los líderes europeos, destaca Leite, deben estar "extremadamente preocupados" por la visión de Biden en el debate. "Sobre todo porque saben que si Trump gana, la presión sobre ellos en términos de costos para la OTAN será mucho mayor".

https://latamnews.lat/20240628/democratas-entraron-en-panico-tras-ver-a-biden-en-debate-presidencial-1155790337.html

https://latamnews.lat/20240628/primeras-reacciones-de-medios-de-eeuu-biden-no-calmo-los-miedos-sobre-su-edad-y-fracaso-1155777325.html

https://latamnews.lat/20240628/el-desempeno-de-biden-fue-tan-catastrofico-que-lo-unico-razonable-seria-que-de-un-paso-al-costado-1155792142.html

https://latamnews.lat/20240627/biden-esta-obligado-a-no-fallar-en-el-debate-con-trump-porque-podria-ser-el-fin-de-su-campana-1155736182.html

eeuu

ucrania

washington

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), donald trump, joe biden, ucrania, washington, china, otan, 💬 opinión y análisis