La UE abre la caja de Pandora al pretender utilizar los ingresos derivados de activos rusos

La UE abre la caja de Pandora al pretender utilizar los ingresos derivados de activos rusos

26.06.2024

Estos fondos "servirán evidentemente para seguir financiando" el conflicto armado en Ucrania, añadió el periodista.El 24 de junio, la Unión Europea aprobó el primer tramo de asistencias a Kiev que serán financiadas de los beneficios de activos congelados rusos, a pesar del veto de Hungría. Por su parte, la ministra de Exteriores neerlandesa, Hanke Bruins Slot, confirmó que estos 1.400 millones de euros se utilizarían para comprar municiones, artillería, misiles y sistemas de defensa antiaérea para Ucrania.La UE y el Grupo de los Siete (G7) bloquearon activos rusos por valor de 300.000 millones de euros desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, que Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.En este sentido, el corresponsal de guerra puso de relieve que la cuestión de la democracia en Europa es ahora más acuciante que nunca y citó al respecto al canciller húngaro, Peter Szijjarto.De este modo, Brayard expresó sus dudas sobre la legitimidad de varias instituciones de la UE.En este contexto, puso de ejemplo el caso de Alemania, donde el canciller Olaf Scholz admitió que la coalición gobernante estaba perdiendo popularidad a causa del apoyo a Ucrania y sanciones antirrusas. Sin embargo, insistió en que la política del país no cambiaría, según la cadena alemana ARD.Igualmente, Brayard recordó que en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio en Francia, el partido del presidente del país, Emmanuel Macron fracasó, perdiendo frente a la derecha.Ataque a SebastopolAtacar a civiles es "una práctica asumida desde hace mucho tiempo por los anglosajones", indicó Brayard. El corresponsal de guerra afirmó haber visto con sus propios ojos muchas veces los bombardeos de zonas "donde no había absolutamente nada militar, ni soldados, ni tanques, ni trincheras, ni nada".Además, resaltó que el ataque con misiles Atacms contra una playa de Crimea no es el primero de este tipo, ya en 2014, 13 personas, entre ellas tres niños, murieron en la localidad de Zugres, república popular de Donetsk, en un bombardeo similar.Brayard recordó los bombardeos de Donetsk, Lugansk y otras ciudades de Donbás, así como los hizo referencia a tiempos de la Primera y Segunda Guerras Mundiales."Los zepelines alemanes y cañones pesados, luego los alemanes en Guernica en España, luego Varsovia, Róterdam y Londres. Y luego las represalias estadounidenses y británicas sobre Alemania, después las bombas atómicas estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki, Vietnam, Irak, Afganistán. La lista es interminable", denunció.Añadió que Occidente está detrás de todos los ataques de esta lista.El 24 de junio, las tropas ucranianas atacaron la ciudad de Sebastopol, en la costa del mar Negro, con cinco misiles estadounidenses Atacms con municiones de racimo. La defensa antiaérea rusa interceptó cuatro de los misiles, mientras que el quinto detonó en el aire en plena playa, causando cuatro muertos, entre ellos una niña de dos años y otra de nueve con un total de 153 heridos, de los cuales 27 son también menores de edad.

