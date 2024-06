https://latamnews.lat/20240624/hungria-tilda-de-violacion-descarada-la-entrega-a-kiev-de-los-rendimientos-de-activos-rusos-1155674997.html

Hungría tilda de "violación descarada" la entrega a Kiev de los rendimientos de activos rusos

Hungría tilda de "violación descarada" la entrega a Kiev de los rendimientos de activos rusos

BUDAPEST (Sputnik) — La decisión de la Unión Europea (UE) de utilizar los rendimientos procedentes de los activos rusos congelados para comprar armas para... 24.06.2024

Este 24 de junio, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, dijo que la decisión de utilizar los ingresos procedentes de activos rusos para la ayuda militar a Kiev era posible sin una decisión unánime, lo que permitía evitar el veto de Hungría. El canciller señaló que Hungría tampoco está de acuerdo con la transferencia de entrenamiento militar ucraniano por parte de instructores de la UE al territorio de Ucrania, ya que, considera, con esas acciones violarían otra línea roja y harán el primer paso hacia el envío de tropas occidentales allí. Recordó que la UE ya lanzó una misión de formación de militares ucranianos por instructores europeos en el territorio de la comunidad y que Hungría no participa en ella. El ministro también calificó de "buena noticia" que Hungría haya conseguido que el 14.° paquete de sanciones antirrusas, que era "la continuación de una estrategia completamente fallida", no perjudicara los intereses nacionales húngaros en materia de suministro energético. Además, enfatizó que Hungría no aprobará la asignación de 6.500 millones de euros del Fondo Europeo de Paz para armamento a Ucrania hasta que Kiev deje de discriminar a las empresas húngaras en ese país. La Unión Europea y el G7 bloquearon activos rusos por valor de 300.000 millones de euros desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, que Moscú inició para frenar los bombardeos de Kiev contra los civiles de Donetsk y Lugansk. Unos 200.000 millones de euros de inversiones rusas se encuentran congelados en las cuentas de Euroclear, uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros en Europa, con sede en Bélgica. Desde Rusia cuestionaron la decisión del bloque occidental de violar las normas del derecho internacional.

