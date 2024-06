https://latamnews.lat/20240625/la-desesperada-ucrania-busca-un-rescate-masivo-de-su-deuda-1155692753.html

La desesperada Ucrania busca un rescate masivo de su deuda

Se trata de "un complicado malabarismo", y se necesitarán importantes inversiones occidentales para reconstruir el país, comenta el diario. En las negociaciones actuales están en juego 20.000 millones de dólares que se deben a tenedores de bonos privados, solo una pequeña parte de los 152.000 millones de dólares de deuda total pendiente del Gobierno ucraniano.Los pagos de la deuda ucraniana están en suspenso desde el estallido del conflicto ruso-ucraniano, pero está previsto que se reanuden en agosto. Un reciente acuerdo respaldado por el G7 para reducir la cantidad adeudada en un 60% fue rechazado la semana pasada por los inversores, que contraofertaron una quita del 20%.Múltiples informes han revelado que EEUU intervino para anular las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev al principio del conflicto, y que Volodímir Zelenski emitió un edicto que impedía al país negociar con Rusia.El sabotaje de Washington a los esfuerzos para poner fin a los enfrentamientos bélicos fue finalmente reconocido por The New York Times y otros medios a principios de este mes.Financial Times propone tres opciones para Ucrania: un impago, otra pausa en los pagos y seguir insistiendo en una reducción más significativa de la deuda. Otra pausa haría que los intereses de la deuda siguieran aumentando, mientras que un impago dañaría aún más la reputación del país y distraería la atención de sus esfuerzos en el campo de batalla, ya que Moscú parece dispuesto a asestar un golpe de gracia.Kiev fue ampliamente reconocido como un entorno peligroso para los inversores extranjeros durante décadas antes de la conflagración actual, con el periódico británico The Guardian llamando a Ucrania "la nación más corrupta de Europa". La corrupción sigue siendo endémica entre los funcionarios del Gobierno desde la independencia del país de la Unión Soviética a principios de la década de 1990. En 2023, el ministro de Defensa, Oleksi Réznikov, fue destituido tras descubrirse un fraude de millones de dólares en contratos de adquisición para las FFAA del país.Mientras tanto, Ucrania confía en la ayuda de los países occidentales simplemente para seguir financiando los servicios básicos del Gobierno, un hecho que ha creado controversia, ya que cada vez más estadounidenses dicen a los encuestadores que creen que EEUU está gastando demasiado dinero en apuntalar las autoridades de Kiev.Empresas de inversión controvertidas como BlackRock y JP MorganChase recibirán miles de millones de dólares de beneficios de los esfuerzos de reconstrucción, y el endeudamiento de Ucrania perpetuará la influencia occidental en el país durante años.

