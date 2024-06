https://latamnews.lat/20240626/el-reino-unido-pide-a-francia-que-se-abstenga-de-escalar-el-conflicto-ucraniano-1155715770.html

El Reino Unido pide a Francia que se abstenga de escalar el conflicto ucraniano

El Reino Unido pide a Francia que se abstenga de escalar el conflicto ucraniano

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Londres está tratando de convencer a París de manera privada para elegir vías de ayudar a Ucrania que no provoquen una mayor escalada... 26.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-26T08:31+0000

2024-06-26T08:31+0000

2024-06-26T08:46+0000

defensa

rusia

reino unido

david cameron

ucrania

francia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.latamnews.lat/img/105413/07/1054130732_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_616b894f232cbb953a69046ba1817759.jpg

El ministro británico hizo estas declaraciones en referencia a las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de enviar las tropas a Ucrania. Para Cameron, el problema radica en que "si se envían tropas extranjeras a Ucrania, se convertirán en un blanco para [el presidente ruso, Vladímir] Putin". Sin embargo, se mostró seguro de que París encontrará una solución adecuada. En mayo, en una entrevista con el medio The Economist, Macron no descartó el envío de tropas a Ucrania si recibe una solicitud de Kiev y si Rusia rompe la línea del frente. Desde Moscú, a su vez, advirtieron que todos los militares franceses en territorio ucraniano, tanto los instructores como los mercenarios, serán blanco legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia. Estados Unidos y la OTAN, según el canciller ruso, Serguéi Lavrov, participan directamente en el conflicto en Ucrania, no solo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

https://latamnews.lat/20240626/la-arriesgada-estrategia-de-macron-fracaso-que-futuro-politico-le-esperaria-a-francia-1155714617.html

reino unido

ucrania

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, reino unido, david cameron, ucrania, francia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto