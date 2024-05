https://latamnews.lat/20240503/el-kremlin-ve-peligrosa-la-declaracion-de-macron-sobre-posible-envio-de-tropas-a-ucrania-1150199243.html

El Kremlin ve peligrosa la declaración de Macron sobre posible envío de tropas a Ucrania

El Kremlin ve peligrosa la declaración de Macron sobre posible envío de tropas a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de enviar las tropas a Ucrania son peligrosas, reiteró el...

En una reciente entrevista con el periódico The Economist, el líder francés afirmó que no excluye un envío de tropas a Ucrania si Rusia rompe las líneas del frente y si Ucrania lo solicita. Según Macron, muchos países le aseguraron que entienden su enfoque y catalogaron su posición de "correcta". Asimismo afirmó que Moscú sigue de cerca esta "tendencia muy peligrosa".A finales de febrero pasado, el presidente de Francia informó que había debatido con los mandatarios de algunos países miembros de la OTAN, entre ellos Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido, el posible envío de militares al territorio ucraniano, pero no se logró un consenso.Varios Estados miembros de la Alianza Atlántica, incluidos Alemania, Bulgaria, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Polonia, la República Checa y otros, se distanciaron ya de Macron y se negaron a enviar a sus soldados a Ucrania.Moscú, en respuesta, destacó que algunos países del bloque militar valoraron con sensatez el peligro potencial que conlleva el plan de París.Armas británicas para KievLa declaración del ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, de que Ucrania tiene el derecho de utilizar armas británicas contra objetivos dentro de Rusia es una escalada directa del conflicto, advirtió Peskov.El portavoz presidencial denunció que "se trata de una escalada directa de la tensión en torno al conflicto ucraniano, que podría suponer un peligro para la seguridad europea, para toda la arquitectura de la seguridad europea".Moscú, subrayó Peskov, está preocupada por esta "peligrosa tendencia de provocar el aumento de tensión" que observa en las declaraciones de cargos oficiales.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

