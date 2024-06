https://latamnews.lat/20240616/con-quien-podria-negociar-rusia-en-ucrania-1155495315.html

¿Con quién podría negociar Rusia en Ucrania?

Rusia podría negociar la solución del conflicto en Ucrania con "una autoridad apropiada", por ejemplo, con el comandante en jefe de las FFAA, Olexandr Sirski... 16.06.2024, Sputnik Mundo

Hay rumores de que Zaluzhni podría volver, añadió el experto. En sus palabras, el mandatario ruso definitivamente no negociará con Zelenski, que ya no está autorizado a firmar acuerdos con otros Estados.El 14 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que para iniciar las negociaciones de paz, Ucrania debe retirar sus tropas de los nuevos territorios rusos —las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Jersón y Zaporozhie—, rechazar oficialmente los planes de adherirse a la OTAN y mantener el estatus neutral, no alineado y no nuclear, mientras todas las sanciones contra Rusia deben ser levantadas.En sus palabras, Rusia está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones sobre Ucrania, incluso mañana, comprendiendo todas las sutilezas de la cuestión, resumió. Además, el presidente subrayó que el mandato de Volodímir Zelenski expiró y que su legitimidad no puede restablecerse por ningún medio. No obstante, señaló que hay autoridades legítimas, incluso de acuerdo con la Constitución. "Hay alguien con quien negociar", indicó.El 20 de mayo fue el último día del mandato de Volodímir Zelenski como presidente electo de Ucrania. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo de 2024. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado. Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Teniendo en cuenta que los comicios no se celebraron, Zelenski no puede cumplir su mandato a partir del 21 de mayo de 2024. Esto no solo significa su ilegitimidad, sino de toda la vertical del poder presidencial.

