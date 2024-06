https://latamnews.lat/20240615/la-propuesta-de-paz-para-ucrania-formulada-por-putin-podria-ser-un-salvavidas-para-europa-1155482465.html

La propuesta de paz para Ucrania formulada por Putin "podría ser un salvavidas" para Europa

La propuesta de paz para Ucrania formulada por Putin "podría ser un salvavidas" para Europa

La propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre un cese inmediato de las hostilidades en Ucrania es viable y beneficiosa para todas las partes... 15.06.2024, Sputnik Mundo

En su discurso, Putin también llamó la atención sobre los intentos de Estados Unidos y los países europeos de utilizar los activos rusos congelados para entregarlos como ayuda a Ucrania. El objetivo de estas palabras era mostrar a Occidente su "dependencia ciega" de las decisiones de Washington, subraya Saifudin."Les demostró claramente que ya no existe una posición europea en política exterior, sino solo el cumplimiento de lo que quiere Washington", agrega.Entre otras cosas, la iniciativa de Putin ofrece opciones al propio EEUU para superar la crisis actual, destaca. El dirigente de Rusia "avergonzó a su homólogo estadounidense", Joe Biden, que utiliza la cuestión ucraniana en su campaña electoral, añade el experto.El 14 de junio, Putin señaló que para iniciar las negociaciones de paz, Ucrania debe retirar sus tropas de los nuevos territorios rusos —las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Jersón y Zaporozhie—, rechazar oficialmente los planes de adherirse a la OTAN y mantener el estatus neutral, no alineado y no nuclear, mientras todas las sanciones contra Rusia deben ser levantadas.

