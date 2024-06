https://latamnews.lat/20240615/kiev-debe-atender-la-nueva-propuesta-de-rusia-para-evitar-perdidas-senala-exanalista-del-pentagono-1155471439.html

Kiev debe atender la nueva propuesta de Rusia para evitar pérdidas, señala exanalista del Pentágono

Kiev debe atender la nueva propuesta de Rusia para evitar pérdidas, señala exanalista del Pentágono

Sputnik Mundo

Luego de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, hiciera una nueva propuesta para solucionar el conflicto en Ucrania, un exanalista del Pentágono llamó a... 15.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-15T04:03+0000

2024-06-15T04:03+0000

2024-06-15T04:03+0000

defensa

política

seguridad

vladímir putin

volodímir zelenski

ucrania

moscú

eeuu

otan

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/17/1150696860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8dfb6fb61c3ca5ddc5a59fa46a46f738.jpg

Los políticos y legisladores ucranianos deben considerar la nueva propuesta de paz de Rusia, de lo contrario, el país seguirá sufriendo pérdidas, dijo a Sputnik el exanalista principal de política de seguridad en la Oficina del Secretario de Defensa de EEUU, Michael Maloof.Este 14 de junio, Putin señaló que Moscú está dispuesto a negociar un acuerdo de paz si el régimen de Kiev se retira de las regiones de Donbás, Jersón y Zaporozhie, que se unieron a Rusia como resultado de referendos, y renuncia a su intención de unirse a la OTAN.A diferencia de la llamada "fórmula de paz" de Volodímir Zelenski, la oferta de Putin refleja la realidad sobre el terreno, según el experto militar. Está claro que las regiones que se unieron a Rusia el año pasado están bastante satisfechas con la elección que hicieron y están dispuestas a continuar el desarrollo en su nueva capacidad, señaló. Al mismo tiempo, el presidente ruso dejó claro que Moscú no pretende extender su control sobre el resto de Ucrania, contrariamente a las afirmaciones occidentales sobre los planes "expansionistas" de Rusia, subrayó el experto militar."Rusia ya está reconstruyendo la zona y la gente allí está bastante contenta de estar bajo control ruso. Y no es que Putin busque dominar todo el país y quiera marchar hacia Europa. Eso ni siquiera está sobre la mesa. Y lo ha dejado muy, muy claro", dijo Maloof a Sputnik.Sin embargo, el exfuncionario de la Oficina del Secretario de Defensa de EEUU, cree que la propuesta de Putin será rechazada por Estados Unidos, el principal aliado de Ucrania, pues ya han invertido demasiados recursos en este conflicto y acaban de acordar un nuevo tramo de dinero y armas para Kiev.Sobre Cumbre sobre la paz en Ucrania que se realizará los días 15 y 16 de junio en Suiza, Maloof dijo que con la propuesta de Rusia como telón de fondo, esa reunión no parece relevante, debido a su enfoque unilateral y poco realista de la crisis. "No es una negociación seria, porque ni siquiera han invitado a la parte rusa a esta supuesta conferencia de paz", dijo Maloof. "Realmente hace que los suizos parezcan estúpidos al siquiera contemplar seriamente patrocinar algo así, cuando no tienes representada a la otra parte. Si se supone que son neutrales, no dan esa impresión. No están insistiendo en que ambas partes se reúnan, sino que sólo Zelenski y quien quiera apoyar a Ucrania acudan a esa cosa. Si yo fuera suizo lo cancelaría inmediatamente. Los chinos y cada vez más países del BRICS se retiraron. No quieren formar parte de esta farsa".

https://latamnews.lat/20240614/putin-constata-que-el-mundo-ya-no-sera-como-antes-1155452541.html

ucrania

moscú

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, vladímir putin, volodímir zelenski, ucrania, moscú, eeuu, otan, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania