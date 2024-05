https://latamnews.lat/20240528/putin-comparte-cuales-son-las-unicas-autoridades-legitimas-en-ucrania-1150804401.html

Putin comparte cuáles son "las únicas autoridades legítimas en Ucrania"

Las únicas autoridades legítimas en Ucrania son el Parlamento y el presidente de la Rada Suprema, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. La cuestión... 28.05.2024, Sputnik Mundo

"De acuerdo con una evaluación preliminar, el único poder legítimo [en Ucrania] sigue siendo el Parlamento y el presidente de la Rada Suprema. En general, si hubieran querido celebrar elecciones presidenciales, habrían tenido que anular la ley marcial, eso es todo. No quisieron hacerlo", declaró. De acuerdo con el mandatario ruso, la Constitución de Ucrania prevé la prolongación de poderes, pero solo de la Rada Suprema, mientras que no contempla nada sobre la prórroga de los poderes del presidente. Putin subrayó que, según el artículo 111 de la Constitución ucraniana, bajo la ley marcial, las competencias del poder supremo, las presidenciales, se transfieren al presidente del Parlamento.Putin no descartó que los "amos de Ucrania" sustituyan en el futuro a sus autoridades actuales por otras que no tengan que rendir cuentas por decisiones impopulares. Señaló que entre esas decisiones figura la nueva rebaja de la edad de reclutamiento por parte de Kiev.El mandatario ruso abordó también las últimas declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que insiste en que los países de la alianza permitan a Kiev el uso de las armas suministradas para atacar en profundidad a los territorios rusos. Putin destacó que el armamento de precisión de largo alcance no puede utilizarse sin datos de reconocimiento espacial. "Estos representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, particularmente en los países pequeños, deberían ser conscientes en general de con qué están jugando. Deberían recordar que normalmente se trata de un Estado con un territorio pequeño y una población muy densa", advirtió.En cuanto al asunto del posible despliegue de las tropas occidentales en el territorio ucraniano, que es ampliamente discutido hoy en Occidente, el presidente ruso aseguró que Rusia hará lo que considere oportuno, independientemente de quién esté presente en Ucrania.Moscú también es consciente de la presencia de mercenarios extranjeros en Ucrania. "No hay nada nuevo aquí", comentó, y añadió que los instructores de Occidente también ya están en Ucrania. "Hubo una pregunta sobre las armas de precisión de largo alcance [suministradas a Kiev]. ¿Quién gestiona estas armas allí? ¿Quién las mantiene? Por supuesto, estos mismos instructores están allí bajo la apariencia de mercenarios", informó Putin.Mercenarios occidentales están sufriendo bajas en Ucrania, y a Occidente le resulta cada vez más difícil ocultarlo, agregó.El despliegue de las tropas occidentales en Ucrania es una escalada y un paso más hacia un conflicto en Europa y un conflicto mundial, advirtió Putin. Calificó también de "disparate" y "tontería" la idea de mantener militares extranjeros en Ucrania cerca de las fronteras rusas para redesplegar las tropas de Kiev a las primeras líneas del frente. "No creo que esto [la presencia de tropas occidentales en Ucrania] sea una decisión buena y correcta ni una buena salida. Es una escalada y un paso más hacia un grave conflicto en Europa y un conflicto mundial".

