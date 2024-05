https://latamnews.lat/20240528/el-paquete-de-financiacion-estadounidense-para-ucrania-fracasara-en-todos-sus-objetivos-1150801784.html

El paquete de financiación estadounidense para Ucrania "fracasará en todos sus objetivos"

Nadie firmará un acuerdo de coproducción de armas entre Kiev y Washington mientras persistan los ataques de precisión rusos contra la infraestructura militar... 28.05.2024, Sputnik Mundo

El Departamento de Estado estadounidense anunció recientemente un paquete de 2.000 millones de dólares para Kiev destinado a crear el llamado fondo del Programa de Empresas de Defensa de Ucrania (UDEP, por sus siglas en inglés).En concreto, el fondo podría utilizarse para "debilitar estratégicamente a Rusia mediante la transición de los socios fuera de los sistemas rusos y el apoyo a los préstamos [de financiación militar extranjera] a los socios y aliados", señaló un funcionario no identificado del Departamento de Estado citado por el medio de noticias Defense One."El plan de desarrollo armamentístico entre Estados Unidos y Ucrania fracasará en última instancia porque toda la nación ucraniana se está convirtiendo en un Estado fallido", agrega.Otro aspecto tiene que ver con el hecho de que Ucrania "ya no tiene personal capaz de crear armas, ni capacidad para establecer una empresa de este tipo en su territorio, ya que Rusia atacaría y destruiría inmediatamente cualquier instalación de este tipo antes de que pudiera producir o desplegar cualquier arma para ser utilizada contra soldados rusos", explica Bennett.A la pregunta de qué tipos concretos de armas o municiones podría coproducir EEUU con Ucrania, Bennett respondió que "este tipo de armas terroristas de guerrilla podrían incluir drones, bombas marítimas, aéreas y terrestres".No descartó que las naciones inversoras implicadas en el proyecto UDEP "serían muy probablemente el Reino Unido, Francia, Alemania y las naciones bálticas".Refiriéndose a la cuestión del mercado de armas, Bennett subrayó que EEUU "ha estado en una cinta transportadora de producción de armas con el superficial propósito de enriquecer a los políticos y al complejo militar-industrial, y no con fines de eficacia militar".Bennett se refirió a las armas rusas como algo "diseñado para derrotar al Ejército ucraniano de EEUU y la OTAN", el que dijo que es visto como "el principal desestabilizador del mundo".Por lo tanto, continuó diciendo que es lógico suponer que las armas rusas serán valoradas y buscadas como el antídoto natural o la mejor defensa contra las futuras operaciones empíricas occidentales, de las que se jactan abiertamente con indiferencia fatalista y narcisista.De este modo, el plan estadounidense-ucraniano de desarrollo armamentístico "confirmará una vez más a los pueblos estadounidense y europeo, actualmente rehenes de sus Gobiernos, que el verdadero enemigo de los pueblos occidentales son los tiranos de su propio Gobierno", subraya el analista.

2024

Noticias

