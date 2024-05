https://latamnews.lat/20240526/presidente-expirado-por-que-zelenski-ya-no-es-el-mandatario-legitimo-de-ucrania-1150766298.html

"Presidente expirado": ¿Por qué Zelenski ya no es el mandatario legítimo de Ucrania?

¿Qué estipula la Constitución ucraniana? De acuerdo con Yákovlev, la Constitución ucraniana no contiene ningún otro instrumento para prorrogar el mandato legítimo de cinco años del presidente, salvo la celebración de elecciones anticipadas, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2014. "Esto significa que, para enmendar la Constitución, es el Parlamento ucraniano [Rada Suprema] el que debería presentar un proyecto de ley pertinente, que debería basarse en el veredicto del Tribunal Constitucional sobre la legitimidad del documento. Los legisladores deberían haber sometido a votación la cuestión de autorizar al presidente a seguir ejerciendo sus poderes en algún período o bajo algunas circunstancias, algo que nunca hicieron", comentó. Igualmente, prosiguió, era imposible intentar modificar la Constitución ucraniana porque el artículo 157 estipula que el documento no puede cambiarse bajo la ley marcial o el estado de excepción. En su opinión, existe una especie de absurdo jurídico en Ucrania, en el que las normas constitucionales y los pasos dados por Zelenski y el Parlamento excluyen la posibilidad de cambiar la Constitución y dar legitimidad al presidente. Asimismo, la legislación sobre la ley marcial de 2015, citada por Kiev para defender el mandato del mandatario actual ucraniano, contradice la Constitución, que se refiere directamente a la preservación de la legitimidad del Parlamento y no menciona el estatus del presidente. Al parecer, el Tribunal Constitucional nunca revisó sus propias normativas, según Yákovlev. Aunque Zelenski pueda ser reconocido por algunos políticos, es improbable que cualquier acto firmado por el mandatario después del 20 de mayo, sin que reciba una aclaración del Tribunal Constitucional, tenga validez legal, argumentó el presidente del Colegio de Abogados de Moscú.Esta opinión fue respaldada por el director ejecutivo del Instituto Público Ruso de Derecho Electoral, Alexandr Ignátov, quien subrayó que un mandato presidencial en Ucrania solo puede durar cinco años. Hay una decisión adoptada en 2015 por el Tribunal Constitucional de Ucrania, "que establece claramente y sin ambigüedades que el único mandato para el que puede ser elegido el presidente de Ucrania es de cinco años, independientemente de cualquier circunstancia, condición y excepción", señaló. Al mismo tiempo, el artículo 5 de la Constitución obliga al presidente y al Parlamento a actuar de acuerdo con la ley, prohibiendo, en particular, la usurpación del poder, precisó el experto. ¿Quién decide sobre la legitimidad de Zelenski? En cuanto a las fuentes disponibles de la validación jurídica de la legitimidad de Zelenski, Ignátov indicó que "la determinación final de la cuestión, de hecho, debe darla, como dijo el presidente [de Rusia, Vladímir] Putin, el ordenamiento jurídico de Ucrania". Según el Código Electoral de Ucrania, la expiración del mandato presidencial prevé la celebración de nuevas elecciones, que solo pueden tener lugar en un día, en concreto el último domingo de marzo del último año del período presidencial, añadió."Repito una vez más que la cuestión debe ser resuelta definitivamente por el ordenamiento jurídico del país y el pueblo de Ucrania como titular de la soberanía, única fuente de poder conforme a la misma Constitución", subrayó Ignátov. ¿Alguien ve legítimo al "presidente expirado" Zelenski? A su vez, el investigador del Instituto de Estudios de la Comunidad de Estados Independientes, Alexandr Dudchak, opina que las autoridades ucranianas quedan ilegítimas desde el 22 de febrero de 2014, cuando se produjo en Kiev un sangriento golpe de Estado orquestado por Occidente. Zelenski solo es legítimo para Occidente, cree el experto. "Pero Rusia no está obligada a seguir el ejemplo de quienes no respetan las leyes y llevan décadas destruyendo el derecho internacional. Moscú no considera a Zelenski un jefe de Estado, aunque sí una marioneta", recalcó. El 24 de mayo, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia asume que la legitimidad de Zelenski ha finalizado. Según la ley vigente ucraniana, el mandato presidencial de 5 años del mandatario actual concluyó el 21 de mayo de 2024, y las autoridades del país cancelaron las elecciones para jefe de Estado.

