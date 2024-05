https://latamnews.lat/20240524/putin-rusia-ya-no-considera-legitimo-al-presidente-de-ucrania-zelenski--1150725933.html

Putin: Rusia asume que la legitimidad de Zelenski como presidente ha finalizado

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, considera que la legitimidad del actual mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, ha llegado a su fin. Según la ley... 24.05.2024, Sputnik Mundo

internacional

rusia

volodímir zelenski

vladímir putin

ucrania

El líder ruso cree que uno de los objetivos de la primera cumbre de paz sobre Ucrania organizada por Suiza es "precisamente que la comunidad occidental, patrocinadora del actual régimen de Kiev, confirme la legitimidad del actual jefe de Estado". Putin señaló que estos "movimientos de relaciones públicas" no tienen significado para los documentos legales, por lo que Rusia tendrá que entender con quién tratar en las negociaciones con Ucrania.De acuerdo con Putin, Rusia está dispuesta a continuar las negociaciones con Ucrania, pero es posible retomarlas sobre la base de acuerdos anteriores alcanzados en Turquía y Bielorrusia y teniendo en cuenta la situación actual sobre el terreno.Además, enfatizó que Rusia, al reanudar las negociaciones con Ucrania, necesita comprender la legitimidad de las autoridades con las que puede y debe tratar a la hora de firmar documentos legales.El 20 de mayo fue el último día del mandato de Volodímir Zelenski como presidente electo de Ucrania. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo de 2024. Teniendo en cuenta que los comicios no se celebraron, Zelenski no puede cumplir su mandato. Esto significa no solo su ilegitimidad, sino de toda la vertical del poder presidencial.

ucrania

