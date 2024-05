https://latamnews.lat/20240526/diplomacia-estadounidense-en-su-esplendor-biden-comete-una-nueva-torpeza-al-hablar-de-rusia--video-1150761812.html

Diplomacia estadounidense en su esplendor: Biden comete una nueva torpeza al hablar de Rusia | Video

Diplomacia estadounidense en su esplendor: Biden comete una nueva torpeza al hablar de Rusia | Video

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a hacer un comentario público insultando al presidente ruso, Vladímir Putin

Refiriéndose al líder ruso y su política exterior, declaró que "nos enfrentamos al hombre que conozco bien desde hace muchos años; un tirano brutal". A continuación, tocó el tema de la operación militar rusa en Ucrania."En otoño, atacó ese otoño, decidió... bueno, probablemente no debería entrar en eso. Me pone un poco ansioso", añadió.El embajador ruso en EEUU, Anatoli Antónov, calificó de inaceptable el insulto del presidente Biden y añadió que iba dirigido contra toda la nación rusa. "Es hora de que las élites locales acepten que seguiremos aplicando una política independiente y soberana basada en los intereses nacionales. Al proferir invectivas contra Vladímir Putin, Joe Biden insulta a todo el pueblo ruso, que demuestra una unidad inquebrantable con el jefe de nuestro Estado", opinó.No es la primera vez que Biden no se corta en sus declaraciones sobre el presidente ruso. Por ejemplo, el 21 de febrero tildó a Putin de un "hijo de puta loco" mientras hablaba sobre la amenaza nuclear en un acto público de recaudación de fondos celebrado en la ciudad de San Francisco. Desde Rusia calificaron de "gran vergüenza para Estados Unidos" el vocabulario utilizado por el líder estadounidense.Joe Biden, el presidente de más edad en la historia de EEUU, ha mostrado frecuentes lapsus cognitivos y físicos durante su presidencia, que comenzó en enero de 2021. Los comentaristas políticos y los opositores republicanos aprovechan esta circunstancia para criticar su capacidad para dirigir eficazmente el país.

