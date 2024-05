https://latamnews.lat/20240524/la-otan-propone-habilitar-el-uso-de-armas-occidentales-contra-rusia-1150734953.html

La OTAN propone habilitar el uso de armas occidentales contra Rusia

La OTAN propone habilitar el uso de armas occidentales contra Rusia

Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) deben levantar las restricciones al uso de armas occidentales por parte de Ucrania para... 24.05.2024, Sputnik Mundo

También reiteró que el bloque militar occidental no tiene previsto enviar tropas a Ucrania."No tenemos ninguna intención de enviar tropas terrestres de la OTAN a Ucrania porque nuestro propósito ha sido doble: apoyar a Ucrania como lo hacemos, pero también asegurarnos de no escalar esto a un conflicto a gran escala", señaló Stoltenberg. Asimismo, rechazó la idea de derribar misiles rusos sobre Ucrania utilizando los sistemas de defensa aérea de la OTAN en Europa del Este. "No seremos parte en el conflicto", afirmó.En abril pasado, Stoltenberg admitió que los retrasos en el suministro de armamento a Kiev han supuesto "graves problemas" para las fuerzas ucranianas, en momentos en que la Alianza busca crear un fondo de 100.000 millones de euros para apoyar a Ucrania de forma sostenida."El lugar que le corresponde a Ucrania es la OTAN. Ucrania se convertirá en miembro. El trabajo que estamos llevando a cabo ahora le sitúa en un camino irreversible hacia la integración en la OTAN", afirmó el líder otanista.

