La OTAN asegura que no tiene intención de enviar tropas a Ucrania

La OTAN asegura que no tiene intención de enviar tropas a Ucrania

CHISINAU (Sputnik) — La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no tiene planes de desplegar sus fuerzas armadas en Ucrania, declaró el 22 de mayo

Geoana puntualizo que la OTAN intenta evitar la escalada del conflicto y no planea involucrarse, añadiendo que hay una línea que divida el territorio de la OTAN de los territorios que no pertenecen al bloque bélico. En este contexto, el alto funcionario de la Alianza se refirió al Articulo 5 del tratado de la OTAN, según el cual un ataque a un miembro del bloque representa un ataque a toda la organización militar. Además, añadió que Kiev no pide el despliegue de los militares de la Alianza, pero necesita el apoyo adicional. A principios de mayo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo en una entrevista con The Economist que no descarta el envío de tropas a Ucrania si recibe una solicitud de Kiev y si Rusia rompe la línea del frente. Por su parte, el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, declaró durante su visita a Kiev, realizada a principios de mayo, que Ucrania tiene el derecho de utilizar armas británicas contra objetivos dentro de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó estas declaraciones como una "escalada directa" que "podría suponer un peligro para la seguridad europea".

