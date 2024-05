https://latamnews.lat/20240521/muchos-soldados-ucranianos-estan-enfadados-por-el-retraso-de-la-ayuda-militar-occidental-1150653358.html

Muchos soldados ucranianos "están enfadados" por el retraso de la ayuda militar occidental

Las fuerzas rusas están avanzando en la zona de Járkov ante la desesperación de los comandantes militares ucranianos e incluso del propio presidente Volodímir... 21.05.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el reporte, los militares ucranianos insisten en que la situación sigue siendo precaria en el frente. "Otros sospechan que la incompetencia, o incluso la traición, desempeñaron un papel más importante. También circulan teorías conspirativas según las cuales los políticos de Kiev o Washington podrían estar vendiendo a Járkov antes de un acuerdo de paz", añade. De acuerdo con The Economist, los relatos oficiales ucranianos, que presentan un panorama positivo, no ayudan a calmar los nervios. "Otro funcionario del Gobierno, que pidió permanecer en el anonimato, sugirió que Zelenski ya había intuido que podría no estar recibiendo toda la verdad [de lo que pasa en el frente]. Eso es lo que grita a sus generales, al menos", indica el reporte. Este 21 de mayo, el canciller ruso Serguéi Lavrov comentó que Zelenski exigió en un tono elevado que se apoyara su "fórmula de paz", durante la conferencia en Suiza con los embajadores extranjeros en Kiev. "A finales de abril, mientras discutía con embajadores de otros países en Kiev el mencionado plan de la conferencia suiza, según algunos participantes, Zelenski pasó la mayor parte del tiempo improvisando, en tono elevado, casi histérico, exigiendo apoyo para su fórmula de paz como un medio de obligar a Rusia a arrodillarse", dijo Lavrov en una rueda de prensa sobre los resultados de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kazajistán.Suiza anunció la intención de celebrar una conferencia de paz sobre Ucrania los días 15 y 16 de junio cerca de la ciudad de Lucerna. A la reunión fueron invitados representantes de unos 160 países. Sin embargo, Rusia no recibió invitación alguna.

