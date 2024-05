https://latamnews.lat/20240522/estrategia-de-ultima-instancia-biden-busca-el-voto-de-los-ancianos-para-vencer-a-trump-1150569751.html

"Estrategia de última instancia": Biden busca el voto de los ancianos para vencer a Trump

22.05.2024

Por su parte, el internacionalista Carlos Manuel López Alvarado señala que, si bien este plan podría funcionar, debe complementarse con otros temas, ya que Trump está acercándose a un grupo importante: los jóvenes."Esa estrategia no va a funcionar por sí sola. La realidad es que puede haber un cambio, pero realmente no va a ser definitivo para la elección [presidencial]", menciona en una charla para este medio.De acuerdo con encuestas realizadas por Bloomberg News, en colaboración con Morning Consult, y por Siena College y el diario The New York Times, el actual mandatario cuenta con una ligera ventaja frente a su contrincante, el expresidente republicano Donald Trump, respecto a la preferencia del electorado de más de 65 años.Desde la televisión hasta el bingoEntre las estrategias que Biden ha utilizado para acercarse a las personas adultas mayores están juegos de bingo y lanzar sus spots de campaña en los horarios de los programas matutinos, según Bloomberg.Martínez Serrano asevera que estas actividades pueden ayudarle al mandatario demócrata, ya que el electorado de esa edad tiene un mayor compromiso a la hora de acudir a emitir su sufragio."Una de las características del voto de tercera edad es que su presencia en las urnas es elevada a diferencia del de los jóvenes que, si bien pueden tener una tendencia muy liberal, el día de las votaciones, su ausentismo es mayor. En el caso [de las personas de más de 65 años], tienen una tradición, formación política y más obligación cívica dentro de su formación", acota.Según López Alvarado, quien es experto en temas internacionales y director del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, esto indica que el actual presidente republicano está tomando una postura cada vez más conservadora.¿Qué le deparará a Biden en noviembre?Los expertos destacan que, a seis meses de los comicios en el territorio estadounidense, aun el resultado no es tan claro por diversos factores, como la preferencia de algunos estados o el desarrollo de las campañas de los contendientes."La joya de la corona, y que podría ser preocupante para Trump, es Florida. En ella, con sus justas dimensiones respecto a cada estrategia política, está teniendo fuerte auge la campaña de Biden. Si llega a perder esta zona [el exmandatario estadounidense], perdería en automático, porque tradicionalmente Florida está alineado con el Partido Republicano. Hay que poner mucha atención ahí", subraya López Alvarado.Martínez Serrano agrega que, a pesar de estas tendencias preliminares, todo se definirá por los votos del Colegio Electoral.Mientras tanto, sondeos como los elaborados por NYT, The Philadelphia Inquirer y Siena College continúan posicionando a Trump por arriba del actual mandatario estadounidense en cuanto a la preferencia del electorado estadounidense en general.Esto ocurre especialmente en estados como Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania, llamados "lugares bisagra", ya que históricamente han sido indecisos a la hora de votar y que no tienen una preferencia marcada por republicanos o demócratas. Sin embargo, el resultado final se dará a conocer el martes 5 de noviembre.

