https://latamnews.lat/20240514/trump-aventajaria-a-biden-en-cinco-estados-claves-para-las-elecciones-de-eeuu-1150452970.html

Trump aventajaría a Biden en cinco estados clave para las elecciones de EEUU

Trump aventajaría a Biden en cinco estados clave para las elecciones de EEUU

Sputnik Mundo

El republicano Donald Trump lleva ventaja sobre el actual presidente Joe Biden en cinco estados que podrían definir el resultado de las próximas elecciones en... 14.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-14T00:59+0000

2024-05-14T00:59+0000

2024-05-14T00:59+0000

internacional

eeuu

donald trump

joe biden

política

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/03/1149459078_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3851573d89dbe8dc7060882ad784165a.jpg

Los estados en cuestión son Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania, que considerados "lugares bisagra", es decir, estados que históricamente han sido indecisos a la hora de votar y que no tienen una preferencia marcada por republicanos o demócratas. Por ello, los candidatos a la presidencia enfocan gran parte de sus campañas en estos estados. Algunos de los motivos por los que Biden ha perdido fuerza entre los votantes son la guerra en Gaza y el deterioro de la economía, arrojó el sondeo. Además, la pérdida de popularidad del demócrata ha sido más acentuada entre la población hispana, afrodescendiente y joven. En Pensilvania, Trump aventaja a Biden por tres puntos; en Arizona y Michigan, por siete puntos; en Georgia, por 10 puntos, y en Nevada hasta por 12 puntos. "Los resultados no han variado prácticamente desde la última serie de encuestas del Times/Siena en los estados disputados en noviembre. Desde entonces, el mercado bursátil ha subido un 25%, ha comenzado el juicio penal de Trump en Manhattan y la campaña de Biden ha invertido decenas de millones de dólares en anuncios en los estados más disputados", señala The New York Times. Estados Unidos celebrará sus comicios presidenciales el próximo 5 de noviembre. Biden pretende reelegirse ante un Donald Trump que enfrenta cuatro juicios diferentes, algo que el republicano ha criticado severamente por considerar que Biden utiliza al Gobierno para tratar de frustrar las aspiraciones presidenciales del republicano.

https://latamnews.lat/20240513/biden-apuesta-por-la-poblacion-adulta-de-eeuu-para-lograr-su-reeleccion-1150429041.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, donald trump, joe biden, política, elecciones presidenciales de eeuu (2024)