Biden apuesta por la población adulta de EEUU para lograr su reelección

Biden apuesta por la población adulta de EEUU para lograr su reelección

La campaña de reelección del presidente Joe Biden ha intensificado su estrategia para captar el voto de la población mayor en EEUU.

De acuerdo con el medio Bloomberg, Biden goza de una ligera ventaja entre las personas de 65 años en adelante frente a su adversario, el expresidente republicano Donald Trump, una tendencia anormal dado que los adultos mayores suelen apoyar a los nominados republicanos.De acuerdo con el estratega demócrata Tom Bonier, los adultos mayores que votarán en las próximas elecciones siguen con atención las noticias políticas, incluyendo la cobertura de los casos criminales en contra del expresidente Trump.En las campañas anteriores, el exmandatario republicano se posicionó mejor que Biden entre este sector de la población, sin embargo, la tendencia se ha revertido en las encuestas, dándole un punto porcentual arriba al actual presidente, de acuerdo con un sondeo elaborado en abril por Bloomberg News y Morning Consult.De acuerdo con una encuesta también de abril del Siena College y The New York Times, la ventaja de Biden en este sector poblacional es del 51%, frente al 42% con el que cuenta su rival.Sin embargo, el medio destaca que esta ventaja no puede traducirse en una victoria para Biden en noviembre; en las elecciones pasadas, se destaca, el equipo del demócrata enfocó sus esfuerzos en intentar conseguir el apoyo de este grupo electoral, el cual al final le dio el voto en su mayoría a Trump.

