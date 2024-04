https://latamnews.lat/20240426/electorado-de-eeuu-huerfano-y-traicionado-trump-y-biden-a-favor-de-armar-a-ucrania-e-israel-1150045371.html

Electorado de EEUU huérfano y traicionado: Trump y Biden a favor de armar a Ucrania e Israel

¿Quién es quién?En un reciente artículo el periódico estadounidense The Washington Post, advierte “que las actuales dificultades del presidente Biden con los votantes más jóvenes, acentuadas cuando se miden en general, menos cuando se consideran a través de la lente del partido, probablemente no estén impulsadas en gran medida por el entusiasmo por Donald Trump.De acuerdo al medio, "a menudo los análisis del desempeño relativamente pobre de Biden entre los votantes jóvenes se centran en su apoyo a la respuesta de Israel a los ataques terroristas del 7 de octubre por parte de Hamás". "Es evidente que los votantes más jóvenes simpatizan más con los palestinos de Gaza, que los estadounidenses de mayor edad, y muchos ven la lealtad de Biden a Israel como un fracaso moral. Las preocupaciones demócratas sobre cómo los árabes estadounidenses verían a Biden en noviembre se han extendido a los estadounidenses más jóvenes en general", enfatiza el medio.Mientras, del lado republicano también se cuecen habas. Según el mismo periódico, califica el acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar los paquetes de ayudas para Ucrania, Israel y Taiwán, como "un raro momento de cooperación bipartidista en una cámara estrechamente dividida".En este sentido, advierte que "la medida sólo intensificó las luchas internas entre los republicanos de la Cámara de Representantes, que estaban profundamente divididos sobre la estrategia para entregar asistencia a aliados extranjeros, incluidos Ucrania e Israel".Y es que tras la votación, la representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, conocida por rechazar de forma activa la financiación a Kiev, acusó a los que votaron a favor de trabajar para Ucrania, y no para el pueblo estadounidense, calificándolo de "despreciable". "Se trata de la venta de EEUU hoy. [...] Creo que todos los estadounidenses en este país deberían estar furiosos", declaró, al calificar como “traidor” al republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.Ernesto Carmona Gómez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM] y analista político internacional, señala al respecto que el entorno en el que se está desenvolviendo EEUU en el plano internacional, está trazando excepcionalmente una influencia pocas veces vista en la política interna de EEUU”.

