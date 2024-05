https://latamnews.lat/20240521/lavrov-revela-que-zelenski-se-puso-histerico-en-una-reunion-con-embajadores-en-kiev-1150637454.html

Lavrov revela que Zelenski se puso histérico en una reunión con embajadores en Kiev

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al hablar de la conferencia en Suiza con los embajadores extranjeros en Kiev, exigió en tono elevado que se... 21.05.2024, Sputnik Mundo

El ministro agregó que una persona que no siente la necesidad de controlarse empieza a decir la verdad. Lavrov también aseveró que Moscú tiene acceso a la información que "no suele estar destinada a ser de dominio público".Suiza anunció la intención de celebrar una conferencia de paz sobre Ucrania los días 15 y 16 de junio cerca de la ciudad de Lucerna. A la reunión fueron invitados representantes de unos 160 países. Sin embargo, Rusia no recibió invitación alguna.El presidente Luiz Inacio Lula da Silva decidió no participar en la cumbre, tampoco el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Kiev no oculta que intentará imponer al resto del mundo su llamada 'fórmula de paz'.El embajador ruso en Berna, Serguéi Garmonin, dijo anteriormente a Sputnik que Rusia no participará en ningún formato, subrayando que la conferencia busca presentar un ultimátum a Moscú y no pasará de ser "una ruidosa acción publicitaria".A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que las negociaciones sobre la solución de la crisis en Ucrania no tienen sentido sin la presencia de Rusia. Agregó que "ante todo hay que comprender de qué fórmula de paz se trata". El presidente de Rusia, Vladímir Putin, subrayó en más de una ocasión que Moscú está lista para un proceso negociador y lo prefiere, pero en la situación actual, en un momento en el que Ucrania se lo prohibió a sí misma, no hay posibilidad de reanudar las consultasRusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.

