https://latamnews.lat/20240518/trampa-pro-otan-la-cumbre-sobre-ucrania-presenta-una-formula-de-paz-inviable-1150570309.html

'Trampa' pro-OTAN: la cumbre sobre Ucrania presenta una "fórmula de paz inviable"

'Trampa' pro-OTAN: la cumbre sobre Ucrania presenta una "fórmula de paz inviable"

Sputnik Mundo

En entrevista con Sputnik, analistas comentan la decisión de Lula de no comparecer a la cumbre, la ausencia de Rusia en el evento y destacan que "no se puede... 18.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-18T04:50+0000

2024-05-18T04:50+0000

2024-05-18T04:51+0000

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

suiza

otan

brics

narendra modi

occidente

luiz inacio lula da silva

defensa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/11/1150572315_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a92e878eed244846c5cc0e51e59010d9.jpg

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidió no participar en la cumbre para la paz en Ucrania, prevista para los días 15 y 16 de junio, en la ciudad de Lucerna, en Suiza. La decisión fue confirmada el 16 de mayo en un comunicado enviado a Sputnik por la secretaria general de la Presidencia de la República.Además de Lula, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, también afirmó que no participará en el evento "debido a procesos constitucionales pos electorales que exigirán su presencia". Asimismo, no hay indicios de que el primer ministro de la India, Narendra Modi, participará en el encuentro. En entrevista con Sputnik, el profesor Swaran Singh, presidente del Centro para Política Internacional, Organización y Desarme (CIPOD, por sus siglas en inglés), de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU) afirmó que Modi estará ocupado con eventos pos electorales. "India definitivamente observaría cómo otras grandes potencias están respondiendo a la cumbre de paz en Suiza. No estoy muy esperanzado de que el primer ministro acuda a la conferencia en Suiza debido a cuestiones pos electorales", dijo Singh. En contraste, tanto Lula como Modi confirmaron su asistencia a la cumbre del G7, que se realizará pocos días antes, del 13 al 15 de junio, en Borgo Egnazia, un hotel en la región de Apulia, en el sudeste de Italia. Convocada en enero por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, la cumbre de paz sobre Ucrania cuenta con el apoyo de Occidente y está organizada por la presidenta de la Confederación Suiza, Viola Amherd, quien esta semana afirmó que de los 160 países invitados, más de 50 aceptaron participar en el evento.En entrevista con Sputnik, el doctor en sociología y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ), Williams Gonçalves, afirma que "tiene mucho sentido que el presidente Lula se niegue a participar en la cumbre, como está claro que comienza ya con una agenda definida favorable a una de las partes, en este caso Ucrania". Destaca que la agenda de la cumbre es la discusión de un documento elaborado por Ucrania que contiene diez puntos, entre ellos la retirada total de las tropas rusas del frente de combate.Por su parte, la doctoranda en Relaciones Internacionales del Programa de Postgrado San Tiago Dantas, Nathana Garcez Portugal, señala la necesidad de tener cautela, afirmando que "aún pueden cambiar muchas cosas en el curso de las relaciones internacionales" y que puede existir la posibilidad de que Brasil no esté representado por Lula, sino "por entidades de segundo nivel del cuerpo diplomático brasileño".Sin embargo, dice que hay pruebas contundentes de que la decisión del mandatario de no asistir se tomó debido a la ausencia de Rusia, lo que "termina vaciando el poder de resolución de la cumbre".Destaca que la mitad de los confirmados para el evento de hoy son países europeos, lo que hace que la cumbre "se acerque más a los intereses de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a los intereses de Ucrania"."Solo veremos la participación de unos pocos países, con 50 países, hasta ahora fueron confirmados, y además, la mayoría, la mitad, son países europeos, por lo tanto, y además, una de las partes involucradas no participará, entonces, la cumbre gana naturalmente un contexto más mediático y, posiblemente, menos efectivo por cómo se configura la participación en la misma. Ahora, es difícil percibir si, de hecho, tiene el objetivo de ser más mediática. Con certeza, podría ser más efectiva si hubiera invitado a Rusia, pero eso tampoco significaría necesariamente que Rusia participaría en la cumbre misma", analizó.Ya Hugo Albuquerque, jurista y editor de Autonomia Literária, destacó que la cumbre "se produce en un momento de creciente abismo entre los países centrales de Occidente, liderados por Estados Unidos y organizados en el G7 y el llamado Sur Global".¿Por qué Rusia fue excluida del evento? Rusia no se encuentra entre los países invitados por Suiza a la cumbre. Sin embargo, el portavoz de la embajada rusa en Berna, Vladímir Khokhlov, afirmó que Moscú no participaría de todos modos, ya que la conferencia presenta una fórmula de paz inviable que no tiene en cuenta los intereses de Rusia.Cuando se le preguntó por qué Rusia fue excluida de la lista de invitados, Gonçalves afirma que esto se debe a que "Europa, en su conjunto, está completamente sometida a la estrategia de Estados Unidos de reconstruir la unidad de su bloque, la unidad de Europa, de la OTAN, en torno a su su visión del mundo, su idea de que Estados Unidos es más importante que todos los países y que su voluntad tiene que llevarse a la práctica, tiene que hacerse realidad".Sin embargo, destacó que "los europeos están actuando de manera extraña, yendo en contra de sus propios intereses nacionales" y citó el ejemplo de Alemania, que "está sacrificando su desarrollo, está sacrificando su economía para cumplir con esta política de Estados Unidos para la región".Para Albuquerque, la razón por la que Rusia no fue invitada a la cumbre es el hecho de que es precisamente el país al que los participantes del evento pretenden derrotar.Nueva Delhi ha declarado constantemente que está a favor de negociaciones directas entre Rusia y Ucrania para resolver el conflicto ucraniano. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India dijo que aún no ha respondido a la invitación de Ucrania para asistir a la cumbre en Suiza. Significativamente, también existe la sensación de que cualquier acuerdo de paz en Ucrania sin la participación de Rusia será necesariamente "inútil".Trigunayat afirma que la presencia de Rusia y Ucrania es clave para resolver el conflicto ucraniano. Observó que la estrecha coordinación de las posiciones de Rusia y China sobre el camino a seguir en el conflicto durante la reciente reunión de Putin con el presidente chino Xi Jinping en Pekín."El presidente Putin estaba en China y habría notado la posición china, ya que supuestamente eran parte de algunos preparativos. Rusia encontró más aceptable el Plan de Paz chino de 12 puntos. Por lo tanto, independientemente de quién participe o no en la reunión suiza, la clave es la participación de ambas partes en conflicto y no sólo de los representantes", destacó Trigunayat.¿Hay escepticismo del Sur Global respecto a la cumbre?Respecto al hecho de que los países del BRICS muestren poco interés en el evento, Gonçalves considera "evidente que la decisión del presidente Lula no es una decisión aislada".Nathana Garcez Portugal también cree que hay escepticismo en el Sur Global respecto a la cumbre, y señala como ejemplo el hecho de que, hasta la fecha, "sólo Cabo Verde ha confirmado su presencia entre todos los países africanos". "Pocos países de América del Sur han confirmado la presencia de sus jefes de Estado en la cumbre. Y esto es un fuerte indicio, a un mes del evento, de que existe cierta preocupación sobre su eficacia. Si hubiera un indicio más positivo en relación con el evento, posiblemente habría un mayor compromiso por parte de los jefes de Estado de los países del Sur Global para asistir a la cumbre y participar en las conversaciones de paz", explica. Albuquerque afirma que el escepticismo del Sur Global hacia la cumbre se basa en el hecho de que el evento es una "trampa".

https://latamnews.lat/20240517/putin-da-una-rueda-de-prensa-en-harbin-1150543784.html

https://latamnews.lat/20240517/ni-con-las-suplicas-de-zelenski-por-que-aunque-eeuu-mande-patriots-a-kiev-no-cambiara-el-panorama-1150570441.html

https://latamnews.lat/20240517/los-paises-occidentales-preparan-medidas-para-convencer-a-zelenski-de-que-acepte-dialogar-1150546632.html

https://latamnews.lat/20240517/la-visita-de-putin-a-china-podria-presionar-a-occidente-a-negociar-con-rusia-sobre-ucrania-1150530839.html

https://latamnews.lat/20240516/que-entrana-para-espana-el-acuerdo-que-zelenski-iba-a-firmar-en-madrid-paz-o-escalada-1150522790.html

ucrania

suiza

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, suiza, otan, brics, narendra modi, occidente, luiz inacio lula da silva