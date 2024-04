https://latamnews.lat/20240411/el-kremlin-senala-que-negociaciones-sobre-ucrania-no-tienen-sentido-sin-la-participacion-de-rusia-1149657053.html

El Kremlin señala que negociaciones sobre Ucrania no tienen sentido sin la participación de Rusia

El Kremlin señala que negociaciones sobre Ucrania no tienen sentido sin la participación de Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Las negociaciones sobre la solución de la crisis en Ucrania no tienen sentido sin la presencia de Rusia, declaró a los periodistas el...

"Hemos dicho en muchas ocasiones que, por supuesto, un proceso de negociaciones sin Rusia no tiene sentido y en realidad es un proceso de negociaciones en vano", subrayó el vocero, contestando a la pregunta de si Moscú califica de poco prometedoras las negociaciones sobre Ucrania. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, subrayó en más de una ocasión que Moscú está lista para un proceso negociador y lo prefiere, pero en la situación actual, en un momento en el que Ucrania se lo prohibió a sí misma, no hay posibilidad de reanudar las consultas, indicó Peskov.Los equipos negociadores de Moscú y Kiev celebraron varias rondas de consultas presenciales en el territorio de Bielorrusia a fines de febrero y en las primeras fechas de marzo de 2022, tras lo cual siguieron negociando por videoconferencia. Las últimas conversaciones tuvieron lugar en Turquía el 29 de marzo del mismo año.Rusia pide moderación para evitar la desestabilización total en Oriente MedioRusia insta a los países de Oriente Medio a que actúen con moderación para no provocar una desestabilización total de la situación en la región, declaró Peskov.El vocero comentó que no ha habido ningún llamamiento a Rusia para que ayude a resolver la situación entre Irán e Israel. También recordó que Rusia condenó enérgicamente los ataques israelíes contra el consulado iraní en Damasco, subrayando que violan todos los principios del derecho internacional.El 1 de abril, el Ministerio de Defensa de Siria denunció un ataque aéreo israelí contra el consulado de Irán en Damasco. Como resultado, el edificio fue destruido completamente.Según el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), en el ataque israelí murieron siete oficiales de esta fuerza de élite del ejército iraní, entre ellos dos asesores militares de Irán en Siria. El ministro de Salud de Siria, Hassan Ghabbash, afirmó que el bombardeo mató también a cuatro ciudadanos sirios y dejó heridos a otros 13.Mientras tanto, medios de comunicación estiman en 16 el balance total de las víctimas mortales, incluidos los iraníes, los sirios y un miembro de la organización chií libanesa proiraní Hizbulá.El Ministerio de Exteriores de Irán declaró que Teherán se reserva el derecho de responder al ataque contra el consulado general en Damasco y "determinar el castigo que merece el agresor".También el líder supremo de Irán, ayatolá Alí Jameneí, prometió que Israel "se va a arrepentir de este crimen y de otros similares". Washington y sus aliados creen que Irán y sus apoderados planean importantes ataques con misiles o aviones no tripulados contra objetivos israelíes.Según un informe de Bloomberg, que se basa en las evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes, el ataque podría producirse en los próximos días y sería con misiles de alta precisión.

