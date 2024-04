https://latamnews.lat/20240410/tropas-de-la-otan-en-ucrania-las-implicaciones-de-una-escalada-inevitable--1149643306.html

Tropas de la OTAN en Ucrania: las implicaciones de una escalada (in)evitable

El conflicto en Ucrania ocupó recientemente los titulares mundiales no sólo por el renovado avance de las fuerzas rusas en el terreno, sino también por una... 10.04.2024

De hecho, Emmanuel Macron sugiri贸 no hace mucho la movilizaci贸n de soldados de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte para funciones de apoyo y log铆sticas en el 谩mbito del conflicto en Ucrania, apelando al resto de Europa a permanecer firme ante la adversidad que enfrenta Occidente en su choque con Rusia.Estas declaraciones se hicieron en una conferencia de apoyo a Kiev en Par铆s y fueron reafirmadas por Macron en entrevistas y reuniones con la Canciller铆a alemana y el primer ministro polaco poco despu茅s. Esta postura agresiva de Francia (uno de los principales miembros de la Alianza Atl谩ntica en Europa) trajo muchas contradicciones entre los distintos miembros de la OTAN, ya que no todos estaban tan entusiasmados con tales planes.A final de cuentas, lo que Francia buscaba era un enfoque un谩nimemente consolidado dentro del continente europeo hacia Ucrania, pero lo que logr贸 como resultado fue resaltar las fracturas y las diferencias de opiniones que exist铆an en Europa.En cualquier caso, a mediados de marzo el llamado Tri谩ngulo de Weimar, grupo estrat茅gico formado por Polonia, Alemania y la propia Francia, discuti贸 en Berl铆n la posibilidad de una pol铆tica com煤n que involucre cuestiones de seguridad y de futuro, tras el conflicto en Europa del Este. De cierto modo, las tres naciones del Tri谩ngulo de Weimar aspiran a una mayor desanglicizaci贸n de la estrategia de seguridad europea, reduciendo as铆 la exagerada dependencia de Estados Unidos que tiene el continente.Especialmente en vista de las pr贸ximas elecciones presidenciales para la Casa Blanca, en noviembre de este a帽o, en las que muchos dan por sentada la victoria de Trump. Vale la pena recordar que Trump no es un gran entusiasta de la OTAN, lo que pone a los pa铆ses europeos en un verdadero aprieto con respecto a la continuaci贸n del conflicto en Ucrania.En teor铆a, al menos, este enfoque trilateral franco-alem谩n-polaco ser铆a un medio de coordinar una posici贸n com煤n en Europa para hacer frente a las implicaciones de un escenario prolongado de hostilidades que involucre a Occidente y Rusia. Aun as铆, en el 谩mbito militar poco pueden hacer los pa铆ses europeos, con la excepci贸n de enviar armas a Kiev para continuar con los esfuerzos b茅licos ucranianos que, hasta el momento, no han dado los resultados que muchos esperaban.Sea como sea, la cuesti贸n de una Uni贸n Europea liderada por Francia o incluso el Tri谩ngulo de Weimar est谩 lejos de concretarse. Estados Unidos seguir谩 siendo el principal garante de la seguridad 鈥搊 inseguridad鈥 en el continente, lo que coloca a los europeos en una condici贸n ineludible de sumisi贸n a los dictados de Washington.Es m谩s, el canciller alem谩n Olaf Scholz hizo una declaraci贸n reciente afirmando que, en el corto plazo, "no habr谩 tropas terrestres de los pa铆ses europeos de la OTAN" en Ucrania, en marcado contraste con la sugerencia de Macron.Otro punto de inflexi贸n importante en este respecto fue la renuencia de Berl铆n a enviar misiles de crucero del tipo Taurus a Ucrania en las semanas anteriores. En primer lugar, dichos misiles tendr铆an alcance suficiente para atacar ciudades rusas como Mosc煤 y San Petersburgo; en segundo lugar, requerir铆an la supervisi贸n de las tropas alemanas en suelo ucraniano, para el funcionamiento y mantenimiento de estos equipos, lo que los convertir铆a en objetivos militares leg铆timos para los ataques de las tropas rusas.Adem谩s, no es dif铆cil entender que el env铆o de tropas de la OTAN a Ucrania sin duda provocar铆a una reacci贸n a煤n m谩s asertiva por parte de Mosc煤. Ahora, tras las infames declaraciones del presidente franc茅s, Putin se apresur贸 a anunciar que la movilizaci贸n de tropas europeas de la OTAN en Ucrania llevar铆a a Rusia a utilizar todos los medios disponibles para defender sus intereses de seguridad dentro de la operaci贸n militar especial.En este contexto y debido a los avances rusos sobre el terreno, el aliento de las audiencias occidentales sobre la continuidad de la ayuda financiera a Ucrania se agotar铆a r谩pidamente, poniendo a la clase pol铆tica en Washington y Bruselas en verdaderos problemas.Adem谩s, es importante recordar una vez m谩s que el Kremlin tiene varias opciones estrat茅gicas para hacer frente a la amenaza potencial de una participaci贸n directa de la OTAN en el conflicto. Recientemente, Rusia prob贸 su misil bal铆stico intercontinental Yars para demostrar que su disuasi贸n nuclear sigue siendo eficaz.La verdad, aunque la posibilidad de un conflicto nuclear entre Rusia y Occidente es peque帽a, esto no excluye que el conflicto en Ucrania pueda, de una forma u otra, escalar a煤n m谩s en los pr贸ximos meses. Entonces, 驴hacia d贸nde se dirige Europa a partir de ahora? Teniendo en cuenta las declaraciones alemanas, que intentaron minimizar el entusiasmo extravagante de la Francia de Macron, sigue siendo poco probable que los principales pa铆ses europeos lleguen a un acuerdo sobre cualquier tema que pueda cambiar radicalmente el curso del conflicto.Siendo realistas, sin embargo, mucho depender谩 del desarrollo de las pr贸ximas semanas, en t茅rminos de si los l铆deres de la OTAN deciden intervenir directamente en Ucrania o no. Por ahora, la conferencia de marzo del llamado Tri谩ngulo de Weimar no fue m谩s que un intento de formar una especie de eje Par铆s-Berl铆n-Varsovia, destinado exclusivamente a aumentar la presi贸n contra Rusia.El plan, una vez m谩s, acab贸 resultando contraproducente. Pero la pregunta sigue siendo si la OTAN alguna vez considerar谩 鈥揺n serio鈥 enviar tropas a Europa del Este, incluso desafiando su carta fundacional.Si lo hace, no s贸lo la Alianza Atl谩ntica corre el riesgo de sufrir la mayor verg眉enza de su historia, sino que Occidente corre el riesgo de perder otra guerra contra Rusia. Los franceses y los alemanes saben muy bien c贸mo es este sentimiento.Las opiniones expresadas en este art铆culo pueden no coincidir con las del equipo editorial.

