https://latamnews.lat/20240516/rosatom-empresas-de-eeuu-buscan-importar-uranio-ruso-pese-a-la-prohibicion-1150514915.html

Rosatom: Empresas de EEUU buscan importar uranio ruso pese a la prohibición

Rosatom: Empresas de EEUU buscan importar uranio ruso pese a la prohibición

Sputnik Mundo

PEKÍN (Sputnik) — Algunas empresas estadounidenses ya encontraron lagunas jurídicas en la prohibición de las importaciones de uranio ruso, aprobada por Estados... 16.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-16T09:41+0000

2024-05-16T09:41+0000

2024-05-16T09:41+0000

economía

rusia

eeuu

rosatom

uranio

📈 mercados y finanzas

🏛️ compañías

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/06/0e/1140552922_8:68:2512:1476_1920x0_80_0_0_c0fa72e46c00ba4a239b068ef4c3aa1f.jpg

Asimismo opinó que el veto no causará problemas para Rusia "en términos de indicadores económicos". El Congreso de EEUU aprobó el 1 de mayo el proyecto de ley que prohíbe las importaciones estadounidenses de uranio ruso hasta 2040, y el día 13, el presidente Biden lo firmó. La legislación prohíbe las importaciones estadounidenses de uranio poco enriquecido no irradiado producido en Rusia o por una entidad rusa, e incluye medidas para evitar las lagunas jurídicas. Sin embargo, la legislación permite exenciones en caso de que EEUU determine que no hay ninguna fuente alternativa viable de uranio poco enriquecido disponible para sostener la operación continua de un reactor nuclear o una compañía de energía nuclear estadounidense, o si determinara que la importación de uranio es de interés nacional. Cualquier exención emitida por el Departamento de Energía de EEUU debe finalizar antes del 1 de enero de 2028, mientras que la prohibición en sí expira el 31 de diciembre de 2040. El embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, advirtió que la prohibición de la importación de uranio ruso a EEUU afectará en mayor medida a la economía estadounidense que a la economía rusa. El 14 de mayo Rosatom declaró en un comentario a Sputnik que la ley de EEUU sobre la prohibición de las importaciones de uranio ruso es discriminatoria y tiene un carácter destructivo para el mercado global. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que la ley no resulta crítica para la industria nuclear rusa.

https://latamnews.lat/20240512/por-que-la-prohibicion-del-uranio-ruso-provoca-tanto-panico-a-toda-la-industria-nuclear-de-eeuu-1150416738.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu, rosatom, uranio, 📈 mercados y finanzas, 🏛️ compañías