https://latamnews.lat/20240501/el-senado-de-eeuu-aprueba-un-proyecto-de-ley-que-prohibe-importaciones-de-uranio-ruso-1150149563.html

El Senado de EEUU aprueba un proyecto de ley que prohíbe importaciones de uranio ruso

El Senado de EEUU aprueba un proyecto de ley que prohíbe importaciones de uranio ruso

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — El Senado de Estados Unidos aprobó el 30 de abril una legislación previamente avalada por la Cámara de Representantes para prohibir las... 01.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-01T03:50+0000

2024-05-01T03:50+0000

2024-05-01T03:50+0000

economía

eeuu

uranio

joe biden

política

rusia

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/09/0e/1130450248_0:86:3073:1814_1920x0_80_0_0_10d86e5a52fc6459a7731f4264a3ddc8.jpg

El Senado aprobó el proyecto de ley en votación unánime y lo envió al escritorio del presidente Joe Biden para que lo promulgue. La legislación prohíbe específicamente las importaciones estadounidenses de uranio poco enriquecido no irradiado producido en Rusia o por una entidad rusa. El proyecto de ley también prohíbe las importaciones estadounidenses del uranio poco enriquecido no irradiado que ha sido intercambiado para evitar cualquier intento de eludir las restricciones. La legislación señala que el Departamento de Energía de Estados Unidos puede emitir una exención a esta prohibición si determina que no hay ninguna fuente alternativa viable de uranio poco enriquecido disponible para sostener la operación continua de un reactor nuclear o una compañía de energía nuclear de este país, o si determina que la importación es de interés nacional. Cualquier exención emitida por el Departamento de Energía debe terminar antes del 1 de enero de 2028, mientras que la prohibición en sí expira el 31 de diciembre de 2040.Rusia ocupó en 2023 un tercio del mercado mundial de exportación de uranio y sigue siendo el mayor proveedor de este recurso, según muestran los cálculos de Sputnik basados en datos de los servicios nacionales de estadística y la plataforma Comtrade de la ONU.

https://latamnews.lat/20240428/rusia-ocupo-un-tercio-del-mercado-de-exportacion-de-uranio-en-2023-1150081036.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, uranio, joe biden, política, rusia, 📈 mercados y finanzas