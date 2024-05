https://latamnews.lat/20240514/el-kremlin-niega-que-el-veto-de-biden-a-la-importacion-de-uranio-sea-critico-para-rusia-1150459630.html

El Kremlin niega que el veto de Biden a la importación de uranio sea crítico para Rusia

El Kremlin niega que el veto de Biden a la importación de uranio sea crítico para Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La ley que prohíbe la importación de uranio de Rusia, firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no resulta crítica para la... 14.05.2024

El 13 de mayo, Biden firmó el proyecto de ley que prohíbe las importaciones estadounidenses de uranio ruso hasta 2040. La legislación prohíbe las importaciones estadounidenses de uranio poco enriquecido no irradiado producido en Rusia o por una entidad rusa, e incluye medidas para evitar las lagunas jurídicas. Sin embargo, la legislación permite exenciones en caso de que EEUU determine que no hay ninguna fuente alternativa viable de uranio poco enriquecido disponible para sostener la operación continua de un reactor nuclear o una compañía de energía nuclear estadounidense, o si determinara que la importación de uranio es de interés nacional. Cualquier exención emitida por el Departamento de Energía de EEUU debe finalizar antes del 1 de enero de 2028, mientras que la prohibición en sí expira el 31 de diciembre de 2040. El embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, advirtió que la prohibición de la importación de uranio ruso a EEUU afectará en mayor medida a la economía estadounidense que a la economía rusa.La operación militar en UcraniaRusia tiene la intención de alcanzar los objetivos de su operación militar especial en Ucrania, declaró Peskov. El vocero no comentó la situación en la provincia de Járkov, donde el Ejército ruso celebra avances, ni tampoco evaluó la probabilidad de que esta región se una a Rusia."No comentamos el avance de la operación militar especial ni lo haremos ahora", enfatizó.En lo referente a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Kiev, Peskov señaló que el Kremlin está al tanto. Según el portavoz, el viaje de Blinken se realiza en medio del "nerviosismo que se siente ahora no solo en el propio Kiev, sino también en las capitales europeas y en Washington en relación con la operación militar especial en curso".Además, el portavoz aseguró que Rusia no tiene mecanismos para intercambiar información con Ucrania.Desde el 24 de febrero de 2022 Rusia continúa la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.En diciembre pasado, Putin afirmó que la operación continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.La ley de agentes extranjeros en GeorgiaEl Kremlin desestimó cualquier intromisión en los asuntos internos de Georgia en relación con la ley de agentes extranjeros, similar a la normativa estadounidense conocida como FARA, que ha desatado protestas en el país caucasiano.

