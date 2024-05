https://latamnews.lat/20240508/varios-paises-estan-financiando-las-provocaciones-en-protestas-en-georgia-1150316811.html

Varios países "están financiando las provocaciones" en protestas en Georgia

Varios países "están financiando las provocaciones" en protestas en Georgia

Las provocaciones en las protestas contra la ley sobre agentes extranjeros en Georgia se financian desde el extranjero, informan desde al Servicio de Seguridad... 08.05.2024, Sputnik Mundo

Desde el organismo subrayan que los ciudadanos georgianos en el extranjero están implicados en planes delictivos, en particular entre ellos hay quienes participan en combates en Ucrania, que están dispuestos a venir a Tiflis para participar en agresivas en actividades de violencia contra la Policía.Los servicios de seguridad también revelaron que los organizadores de las demostraciones planean paralizar el tráfico y bloquear edificios gubernamentales y estratégicos. Los activistas tienen instrucciones de llevar sustancias inflamables, piedras y porras de hierro para atacar a los agentes del orden, agregan.Desde la entidad instan también a los manifestantes a no caer en provocaciones y a las fuerzas del orden a tomar medidas inmediatas para descartar disturbios y conflictos civiles.El 7 de marzo de 2023, el Parlamento de Georgia aprobó en primera lectura un proyecto de ley que obligaba a registrarse como "agentes de influencia extranjera" a las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y demás entidades que reciban al menos el 20% de sus fondos desde el exterior. La iniciativa encendió los ánimos en el país y dio origen a protestas multitudinarias, con decenas de heridos y más de un centenar de detenidos. Tres días después, el Parlamento en segunda lectura votó por mayoría abrumadora en contra de ese proyecto de ley.El pasado 3 de abril, el partido gobernante Sueño Georgiano volvió a introducir la iniciativa en el Parlamento. Pese a las protestas, el 1 de mayo el Parlamento de Georgia aprobó en la segunda lectura un proyecto de ley.En tanto, la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, declaró que vetará la ley si el Parlamento la aprueba en tercera lectura, pero el Parlamento puede superar fácilmente el veto presidencial si logra una simple mayoría de los diputados presentes.

