¿Por qué la prohibición del uranio ruso provoca tanto pánico a toda la industria nuclear de EEUU?

¿Por qué la prohibición del uranio ruso provoca tanto pánico a toda la industria nuclear de EEUU?

12.05.2024

Aunque el proyecto de ley, que avanzó el 30 de abril en el Senado de EEUU, entrará en vigor 90 días después de su autorización por el presidente del Estado, Joe Biden, una de las mayores empresas del país especializadas en el ámbito ya manifestó su intención de obtener exenciones. La empresa Centrus, el importante proveedor de uranio enriquecido para combustible nuclear que coopera con las compañías eléctricas de EEUU, lleva años comprándolo a Rusia. En uno de sus comunicados, la compaña reveló que pedirá exenciones a las restricciones a las importaciones, cuando entre en vigor el proyecto de ley.No obstante, las autoridades de EEUU aún no han desvelado los detalles del proceso de exención, comunicó S&P Global, citando fuentes que asistieron a una reunión celebrada por el Departamento de Energía. Mientras tanto, Rusia abastece al menos 20% del uranio enriquecido en el mercado estadounidense.La medida detendría un cuarto, o incluso un tercio de toda la generación nuclear estadounidense, lo que es significativo para el país, dado que los reactores nucleares de EEUU producen electricidad económica, estima. Preservar la energía nuclear como sector neutro en carbono de la generación de electricidad reviste igualmente una notable importancia para la transición verde que persigue EEUU, continúa el experto.En su opinión, en un plazo prolongado, EEUU no logrará sustituir los suministros rusos tanto de uranio poco enriquecido (LEU, según sus siglas en inglés) como de uranio altamente enriquecido (HALEU). Por otro lado, Tenex, que forma parte de la corporación nuclear rusa Rosatom, es la única empresa que vende HALEU, esencial para los reactores nucleares modernos, de forma comercial. El 19 de abril, Biden anunció que una planta estadounidense había logrado producir los primeros 90 kg de HALEU y que fabricaría casi una tonelada del combustible a finales de 2024. Sin embargo, es una gota en el océano, detalló Anpilógov. A su vez, la Fundación Medioambiental Bellona informó que las importaciones estadounidenses de uranio enriquecido ruso en 2023 alcanzaron la cifra récord de 1.200 millones de dólares, lo que supone un aumento del 40% respecto a las importaciones de 2022. El fondo explicó que el aumento se atribuyó tanto a la subida de los precios como al incremento de los volúmenes físicos de las compras de EEUU de combustible nuclear ruso, que pasaron de 588 toneladas en 2022 a 702 toneladas en 2023.El experto ruso subrayó que, sin la exención, el mercado estadounidense de combustible nuclear podría colapsarse, lo que provocaría un aumento vertiginoso de los costes del uranio enriquecido. También sugirió que las empresas de EEUU podrían empezar a recurrir a mecanismos alternativos para comprar combustible nuclear ruso, disfrazándolo de contratos con empresas francesas u otras compañías extranjeras. Anpilógov señaló que la introducción de la exención junto con la legislación no fue una coincidencia. Los legisladores estadounidenses podían ser conscientes de que encontrar un sustituto para Rusia en el mercado del combustible nuclear es prácticamente imposible.Continuó diciendo que en la década de 1980, EEUU "destruyó de facto su industria de enriquecimiento" debido a la ineficacia de las antiguas tecnologías de difusión de gas y durante 30 años compró uranio ruso relativamente económico.El Senado de EEUU aprobó el 30 de abril un proyecto de ley que prohibiría las importaciones de uranio de Rusia y entraría en vigor 90 días después de su promulgación. Mientras tanto, la legislación estadounidense incluye una disposición que permite presentar exenciones hasta 2027, siendo una de las causas permitidas la defensa del interés nacional de EEUU.La legislación señala que el Departamento de Energía de EEUU puede emitir una exención a esta prohibición si determina que no hay ninguna fuente alternativa viable de uranio poco enriquecido disponible para sostener la operación continua de un reactor nuclear o una compañía de energía nuclear de este país, o si determina que la importación es de interés nacional.Cualquier exención emitida por el Departamento de Energía debe terminar antes del 1 de enero de 2028, mientras que la prohibición en sí expira el 31 de diciembre de 2040.Rusia ocupó en 2023 un tercio del mercado mundial de exportación de uranio y sigue siendo el mayor proveedor de este recurso, según muestran los cálculos de Sputnik basados en datos de los servicios nacionales de estadística y la plataforma Comtrade de la ONU.

