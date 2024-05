https://latamnews.lat/20240516/putin-y-xi-aprueban-una-declaracion-sobre-la-profundizacion-de-cooperacion-estrategica-1150512963.html

Putin y Xi aprueban una declaración sobre la profundización de cooperación estratégica

PEKÍN (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, tras las negociaciones en Pekín, aprobaron una declaración conjunta... 16.05.2024

primera visita de putin a china tras su investidura

El 14 de mayo, el asesor del mandatario ruso para asuntos internacionales Yuri Ushakov informó que en el documento que coincide con el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, "se señalará el carácter especial de nuestras relaciones bilaterales, se esbozarán nuevas vías de desarrollo de todo el conjunto de lazos bilaterales y se subrayará el papel de liderazgo de Rusia y China en la configuración de un orden mundial justo y democrático". El documento, según Ushakov, tiene más de 30 páginas.De acuerdo con Putin, Moscú y Pekín conceden gran importancia a su asociación que puede considerarse un modelo de relaciones entre países vecinos.El mandatario agregó que "en un clima cálido, amistoso y constructivo" debatió con su homólogo chino "el estado y las perspectivas de la cooperación bilateral".El líder ruso añadió que constataron con satisfacción la intensidad del diálogo político y de seguridad, la elevada dinámica progresiva de los intercambios económicos, la ampliación de los contactos humanitarios, la coordinación eficaz en el ámbito internacional.Rusia y China gozan de una importante experiencia "en una asociación multifacética y mutuamente beneficiosa" que incluye muchos logros importantes en varias áreas, puntualizó.Los dos países, continuó, llevan a cabo una política exterior independiente y trabajan juntos para crear "un orden mundial multipolar más justo y democrático que debe basarse en el papel central de la ONU y su Consejo de Seguridad, el derecho internacional, la diversidad de culturas y civilizaciones y un cuidadoso equilibrio de intereses de todos los participantes de la comunidad internacional".A juicio de Putin, las negociaciones celebradas demostraron una vez más que los enfoques de Rusia y China sobre muchos problemas internacionales y regionales son cercanos o coinciden.La región de Asia-PacíficoAsimismo, agregó que la formación de alianzas político-militares cerradas en la región de Asia-Pacífico es una práctica dañina y contraproducente.Putin añadió que las dos naciones ven necesario "liderar el camino hacia la construcción de una arquitectura de seguridad fiable y adecuada en la región de Asia-Pacífico, en la que no haya lugar para alianzas político-militares cerradas".El líder chino, por su parte, enumeró "la mentalidad de la Guerra Fría, la hegemonía unilateral, la confrontación entre bloques y la política de poder" entre los peligros que comprometen la paz y la seguridad internacional hoy en día.La paz en UcraniaA su vez, el mandatario chino aseveró que China y Rusia están de acuerdo en que una solución negociada es el camino idóneo para la paz en Ucrania.El dirigente reiteró que la posición de China al respecto es "coherente y clara". Pekín aboga por "el cumplimiento de las normas y principios de la Carta de las Naciones Unidas, respeto de la soberanía e integridad territorial de todos los países, consideración de las preocupaciones legítimas de todas las partes en el ámbito de la seguridad y creación de una nueva arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible", recordó Xi.El dignatario añadió que "la parte china espera el rápido restablecimiento de la paz y la estabilidad en el continente europeo y está dispuesta a continuar con su papel constructivo" en este sentido.China sostiene que las negociaciones son la única manera real de solucionar la crisis ucraniana y defiende una serie de principios clave en este sentido, particularmente prevenir la extensión de las hostilidades a terceros países y su involucramiento en el conflicto, evitar la escalada de operaciones bélicas, no utilizar armas de destrucción masiva, ante todo nucleares y biológicas, abstenerse de ataques a la población civil y a instalaciones nucleares, así como evitar declaraciones y acciones que alejan la perspectiva de un alto el fuego.El pasado 9 de abril, el canciller chino, Wang Yi, expresó la esperanza de que las hostilidades en Ucrania cesen lo más temprano posible. Wang reafirmó que China procura el pronto restablecimiento de la paz y la estabilidad en el continente europeo y seguirá desempeñando un papel constructivo con ese fin. En particular, Pekín avala la convocatoria a su debido tiempo de una conferencia de paz internacional que sea reconocida tanto por Rusia como por Ucrania y garantice la participación equitativa de todas las partes y debates justos sobre todos los planes de paz.El 13 de mayo, el portavoz de la Cancillería china Wang Wenbin dijo que Pekín considera necesario "enfriar la situación" en torno a Ucrania como un primer paso para resolver la crisis actual, y que este planteamiento cuenta con el apoyo de otros países, particularmente Turquía, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.La visita de Putin a China se realiza los días 16 y 17 de mayo y es su primer viaje al extranjero desde que fue reelegido y asumió oficialmente su quinto mandato presidencial.Este 16 de mayo se celebraron las negociaciones ruso-chinas en Pekín, protagonizadas por los presidentes Putin y Xi. Las conversaciones se prolongaron por dos horas y medio y terminaron con la firma de varios documentos.

