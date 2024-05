https://latamnews.lat/20240516/como-se-desarrollan-las-relaciones-entre-rusia-y-china-1150493127.html

¿Cómo se desarrollan las relaciones entre Rusia y China?

¿Cómo se desarrollan las relaciones entre Rusia y China?

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, realiza del 16 al 17 de mayo una visita a China por invitación de su homólogo, Xi Jinping.

La República Popular China (RPCh) y la Unión Soviética establecieron relaciones diplomáticas el 2 de octubre de 1949. La URSS fue el primer país extranjero en declarar el reconocimiento de la RPCh. Tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Gobierno chino reconoció a la Federación de Rusia el 24 de diciembre de 1991 como sucesora legal de los derechos y obligaciones internacionales de la antigua Unión Soviética.Los principales principios y orientaciones de la interacción bilateral se reflejan en el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre Rusia y China del 16 de julio de 2001.Las relaciones contemporáneas ruso-chinas son definidas oficialmente por las partes como "relaciones de asociación global y cooperación estratégica que entran en una nueva era". Existen intensos contactos al más alto nivel. Los mandatarios ruso y chino se han reunido 40 veces. Vladímir Putin ha visitado China más de 20 ocasiones para asistir a visitas y actos internacionales. Ha viajado a China más veces que cualquier otro líder mundial. Xi Jinping ha visitado Rusia nueve veces, más que ningún otro país. Última vez viajó a Moscú en marzo de 2023. Este fue la primera visita internacional del dirigente chino tras su reelección para un tercer mandato.Durante la reunión se debatieron temas de actualidad como el desarrollo de las relaciones de asociación integral e interacción estratégica entre Rusia y China y la profundización de la cooperación en el ámbito internacional.Durante la visita de Estado de Xi Jinping a Rusia, se firmó un paquete de documentos, entre ellos la declaración conjunta sobre la profundización de la relación de asociación integral y cooperación estratégica entrando en una nueva era y la declaración conjunta sobre el plan para el desarrollo de las áreas clave de la cooperación económica Rusia-China hasta 2030.En octubre de 2023, Vladímir Putin realizó una visita de trabajo a China para participar en el foro de la Franja y la Ruta, pronunciando un discurso en su ceremonia de apertura. Además, mantuvo conversaciones con su homólogo chino en Pekín.Desde 1996 existen mecanismos para la celebración de reuniones periódicas (anuales) entre los jefes de Gobierno de Rusia y China, se mantienen contactos activos entre ministros de Asuntos Exteriores y existe una comisión interparlamentaria de cooperación entre el Consejo de la Federación y la Duma Estatal y la Asamblea Popular Nacional.Moscú y Pekín cooperan de forma productiva en diversas plataformas multilaterales, como la ONU y su Consejo de Seguridad, el G20, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), los BRICS, la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y otros formatos.Los enfoques de Rusia y China sobre las cuestiones fundamentales del orden mundial moderno y los problemas internacionales clave coinciden o están próximos entre sí. Sobre esta base, se mantiene una estrecha cooperación en asuntos internacionales.La posición de Rusia sobre las tensiones en torno a Taiwán está fijada en el Tratado Ruso-Chino de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación del 16 de julio de 2001 y es que solo hay una China, de la que Taiwán es parte integrante.Desde el principio del conflicto ucraniano, China ha adoptado una postura equilibrada y ha favorecido una solución pacífica lo antes posible. Al mismo tiempo, los funcionarios chinos han manifestado públicamente en repetidas ocasiones su comprensión de las verdaderas causas profundas del conflicto, señalando el papel destructivo de Estados Unidos y sus satélites, y han pedido que se tengan en cuenta los intereses de seguridad de todas las partes implicadas.El comercio es el componente más importante de las relaciones entre Rusia y ChinaEl componente más importante de las relaciones bilaterales es el comercio y la interacción económica entre Rusia y China. El país asiático es el mayor socio comercial de Moscú desde 2010. Los dirigentes de Rusia y China se fijaron el objetivo de duplicar el volumen de comercio entre ambos Estados, es decir, pasarlo de 100.000 millones de dólares anuales a 200.000 millones en 2024. Este plan se ha superado. A finales de 2023, el volumen de comercio entre China y Rusia alcanzó los 227.800 millones de dólares.De acuerdo con la Administración General de Aduanas de China, el volumen de negocios comerciales entre China y Rusia en enero-marzo de 2024 aumentó un 5,2% en comparación con el mismo período de 2023, alcanzando los 56.680 millones de dólares. China ha ocupado la posición de principal socio comercial de Rusia durante los últimos 13 años, y Rusia ascendió al 4.º puesto en el ranking de homólogos comerciales del país asiático en 2023. Las exportaciones rusas se basan en productos minerales, madera y productos de pasta y papel, metales y productos metálicos, productos alimenticios y materias primas agrícolas, etc. En la estructura de las importaciones rusas, la parte principal de los suministros recae en maquinaria, equipos y vehículos de transporte, productos de la industria química, textiles y calzado, metales y productos metálicos, etc. Actualmente, más del 90% de los pagos bilaterales se convierten en moneda nacional.La cooperación entre Rusia y China en agricultura se ha convertido en estratégica. En 2023, el volumen de productos agrícolas rusos suministrados a China aumentó un 53%, alcanzando la cifra récord de 7.600 millones de dólares. China se encuentra entre los mayores inversores en la economía rusa. La cartera de la Comisión Intergubernamental Rusia-China incluye 79 proyectos significativos y prometedores. El importe total de las inversiones declaradas supera los 165.000 millones de dólares. En primer lugar, en las áreas de minería y procesamiento de minerales, producción industrial, construcción de instalaciones de infraestructura y agricultura. Rusia es uno de los mayores exportadores de combustible al mercado chinoLos primeros suministros de gas por gasoducto a China —a través del gasoducto Fuerza de Siberia— comenzaron a finales de 2019. Las partes esperan alcanzar la capacidad anual diseñada de 38.000 millones de metros cúbicos en 2025. A finales de 2023, las exportaciones de gas a China a través del gasoducto ascendían a 22.700 millones de metros cúbicos, 700 millones de metros cúbicos por encima de las obligaciones contractuales de Gazprom y 1,5 veces más que en 2022.A principios de febrero de 2022, Gazprom firmó un segundo contrato a largo plazo con la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC) para la exportación por la ruta del Lejano Oriente. Según el contrato, el volumen total de suministros ascenderá a 48.000 millones de metros cúbicos anuales. Teniendo en cuenta el gasoducto Fuerza de Siberia-2 y su continuación a través de Mongolia —el gasoducto Soyuz Vostok—, las exportaciones de combustible a China pueden aumentar en otros 50.000 millones de metros cúbicos anuales. El 6 de septiembre de 2022, Gazprom y la CNPC firmaron acuerdos sobre la transferencia de las liquidaciones de los suministros de gas a China en las monedas nacionales de ambos países: rublos y yuanes.Rusia también es el líder entre los proveedores de petróleo a China. A finales de 2023, Rusia aumentó los suministros de combustible al país asiático en un 24%, hasta 107.024 millones de toneladas. En 2022, Pekín compró a Moscú 86,24 millones de toneladas de petróleo por 58.584 millones de dólares.La cooperación entre China y Rusia en el desarrollo del Lejano Oriente está experimentando un período de rápido crecimiento. Pekín representa el 80% de la inversión extranjera total en la región. El volumen de inversión de las empresas chinas en grandes proyectos en Extremo Oriente asciende a 1,2 billones de rublos. Las empresas del Estado asiático participan activamente en los territorios de desarrollo avanzado del Lejano Oriente.Las relaciones ruso-chinas en el sector nuclear y militarMoscú y Pekín cooperan también en la industria nuclear. Con la participación de Rusia, China ha construido cuatro unidades de potencia de la central nuclear de Tianwan y un reactor nuclear de neutrones rápidos de demostración CEFR. Los países también están trabajando en el proyecto de la unidad de potencia del reactor rápido CFR-600. En junio de 2019, Rosatom y China State Nuclear Industry Corporation firmaron un contrato para la construcción de la tercera y cuarta unidades de la central nuclear de Xudapu, en la provincia de Liaoning. Serán sistemas de Generación 3+ con reactores VVER-1200. El 19 de mayo de 2021 comenzó la construcción de nuevas unidades nucleares en China: en la central nuclear de Tianwan y en la central nuclear de Xudapu. Está previsto que las nuevas unidades de la planta de Tianwan entren en servicio en 2026-2027 y de Xudapu, en 2027-2028.De particular importancia en el conjunto de las relaciones bilaterales es la estrecha cooperación entre Rusia y China en la esfera militar. Periódicamente se realizan maniobras conjuntas de mando y Estado mayor, navales, aéreas y antiterroristas. Las patrullas conjuntas aéreas y marítimas en la región Asia-Pacífico y en el océano Índico son un componente importante. La cooperación entre ambos países en las esferas militar y técnico-militar no está dirigida contra terceros países y se lleva a cabo exclusivamente de conformidad con las normas y principios del derecho internacional.La cooperación ruso-china en el campo culturalLas relaciones ruso-chinas en el campo de la cooperación educativa, científica y cultural se están desarrollando activamente. El buque insignia de la cooperación bilateral en el ámbito educativo es la universidad conjunta establecida enla ciudad de Shenzhen sobre la base de la Universidad Estatal de Moscú y el Instituto Politécnico de Pekín. Cuenta con más de 2.500 estudiantes. En sus instalaciones se han abierto centros científicos y laboratorios, incluidos los destinados al estudio de la lengua rusa y a la realización de pruebas para su conocimiento como lengua extranjera. En 2006 se inició la tradición de los años cruzados. Se organizaron los años nacionales de Rusia y China. Le siguieron los años de las lenguas rusa y china, los años de los intercambios juveniles, los años del turismo. Por decisión de Vladímir Putin y Xi Jinping, los años 2024-2025 fueron declarados años de la cultura de Rusia y China.En este tiempo están previstos más de 230 actos en todos los ámbitos de la cultura: música y teatro, intercambios museísticos, biblioteconomía, cinematografía, educación creativa e industrias creativas. Se celebrarán actos culturales en 51 ciudades de China y 38 de Rusia. Está previsto que durante su visita a Pekín, Putin participe en la ceremonia de apertura de los años de la cultura. La cooperación en el ámbito del turismo está en marcha. En 2019, 1,8 millones de ciudadanos chinos visitaron Rusia y 2,3 millones de rusos visitaron China. Sin embargo, la pandemia de coronavirus perjudicó gravemente al sector turístico. A partir del 6 de febrero de 2023, China reanudó el turismo emisor a Rusia. El 20 de febrero, Moscú y Pekín reanudaron un acuerdo sobre viajes turísticos en grupo sin visado, que se había suspendido debido a la pandemia de coronavirus. El flujo turístico total entre Rusia y China rondará los 1,2 millones de personas a finales de 2023. Más de 730.000 rusos han visitado China.

