Coronel suizo: "Sin estrategia, las tácticas de Occidente en Ucrania son ruido antes de la derrota"

Coronel suizo: "Sin estrategia, las tácticas de Occidente en Ucrania son ruido antes de la derrota"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, no fue capaz de definir lo que significa para él la 'victoria sobre Rusia' en Ucrania

"Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, durante la audiencia del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, fue llamado a determinar lo que sería considerado una victoria en Ucrania. No fue capaz de responder a la pregunta", observó el especialista. Baud resaltó que, si Occidente no sabe por qué está luchando en Europa del Este, no será capaz de conducir operaciones de combate y subsistir. De acuerdo con él, sin una estrategia, "las tácticas son apenas ruido antes de la derrota". "Exactamente eso es lo que estamos manifestando en Ucrania con el enfoque estadounidense y ucraniano", opinó el militar.Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que, si Occidente quiere resolver la crisis ucraniana en el campo de batalla, Moscú está listo para eso. El canciller del país euroasiático también destacó que la conferencia sobre Kiev en Suiza, que está programada para junio y para la que Rusia no fue convocada, se limita a la elaboración de un ultimátum para Moscú.

