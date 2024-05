Putin: "Las élites occidentales se esfuerzan en castigar a Rusia, aislarla y debilitarla"

https://latamnews.lat/20240514/putin-las-elites-occidentales-se-esfuerzan-en-castigar-a-rusia-aislarla-y-debilitarla-1150476858.html

El mandatario de la nación euroasiática insistió en que la crisis ucraniana solo tendrá solución si se propician negociaciones que involucren a todas las partes del conflicto y que no desestimen los intereses de Moscú. "Han impuesto casi 16.000 sanciones ilegítimas unilaterales contra nuestro país. Amenazan con desmembrar nuestro país. Intentan apropiarse ilegalmente de nuestros activos extranjeros", acusó, en referencia al acuerdo preliminar alcanzado por la Unión Europea (UE) para utilizar miles de millones de activos congelados rusos en beneficio de Ucrania. También aseguró que Occidente hace la vista gorda cuando las tropas ucranianas cometen actos terroristas en territorio ruso y lamentó que Washington y sus aliados europeos sigan enviando armamento y equipos militares al Gobierno de Zelenski. EEUU y sus aliados no respetan la diversidad culturalPutin afirmó que su Gobierno busca una "solución global, sostenible y justa de este conflicto por medios pacíficos", retirando que Moscú está abierto al diálogo. Sin embargo, aclaró que las negociaciones de paz "deben tener en cuenta los intereses de todos los países implicados en el conflicto, incluidos los de Rusia".En ese sentido, Putin señaló que existe desde hace años el surgimiento de un mundo multipolar que no conviene a los intereses de la Casa Blanca. Según el mandatario, las élites occidentales lideradas por Estados Unidos "se niegan a respetar la diversidad civilizatoria y cultural". Por ello, mencionó, Rusia y China son ejemplos de naciones que abogan por un mundo libre de hegemonías, y recordó que ambas naciones duplicaron su volumen de negocios en los últimos cinco años. Y es que mientras en 2019 el comercio bilateral ascendió a 111.000 millones de dólares, en 2023 esa cifra subió a 227.800 millones. "Al mismo tiempo, más del 90% de las liquidaciones entre nuestras empresas se realizan en moneda nacional", dijo Putin.Asimismo, subrayó que Moscú y Pekín "rechazan los intentos de Occidente de imponer un orden basado en mentiras e hipocresía". "[La asociación Moscú-Pekín] siempre se ha basado y sigue basándose en los principios de igualdad y confianza, respeto mutuo de la soberanía y consideración de los intereses de la otra parte, y en el desarrollo de nuestras relaciones han desempeñado un papel especial y significativo políticos y estadistas sabios y con visión de futuro, como el presidente de la República Popular China, Xi Jinping", añadió. Un nuevo reto económico para MoscúDe acuerdo con Putin, la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y los BRICS (inicialmente compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) se han erigido en pilares clave del emergente mundo multipolar.El presidente ruso también destacó positivamente los enfoques de China para resolver la crisis ucraniana y agradeció que Pekín tome en cuenta los intereses del país euroasiático. Asimismo, reiteró que Ucrania y sus aliados occidentales "no están preparados" para un diálogo igualitario, honesto y abierto. El presidente ruso visitará China los próximos 16 y 17 de mayo para abordar, también, temas económicos de gran relevancia para la agenda bilateral, como la Comunidad Económica Eurasiática y la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

