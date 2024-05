https://latamnews.lat/20240511/con-denuncia-a-netanyahu-petro-busca-consolidarse-como-una-voz-fuerte-del-sur-global-1150384864.html

Con denuncia a Netanyahu, Petro busca consolidarse como una voz fuerte del Sur Global

Con denuncia a Netanyahu, Petro busca consolidarse como una voz fuerte del Sur Global

Las expresiones públicas del presidente colombiano, Gustavo Petro, pidiendo la detención internacional del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por...

A través de la red X, el presidente colombiano había opinado que el mandatario israelí "no detendrá el genocidio", lo que "implica una orden de derecho internacional de la Corte Penal". La aseveración del mandatario se suma al reciente rompimiento en las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, una medida que Bogotá adoptó en función de las denuncias de violaciones a los derechos humanos de fuerzas israelíes en Gaza.Rayran, investigador de la Universidad Externado de Colombia y especializado en Diplomacia y Resolución de Conflictos, consideró que la publicación de Petro no es sorpresiva en función del "deterioro progresivo de las relaciones entre Colombia e Israel" y en virtud de que el Gobierno de Netanyahu "tampoco ha dejado su conducta de violación al derecho internacional humanitario" en territorio palestino.El especialista aclaró que la "viabilidad" de las denuncias internacionales contra el primer ministro israelí es relativa, dado que la Corte Penal Internacional ha emitido pocas órdenes de captura en su historia y, además, la recolección de pruebas demanda un tiempo que puede ser demasiado extenso para el día a día de los conflictos.Aun así, Rayran destacó la relevancia que el presidente colombiano le ha dado al tema y el papel que el mandatario está jugando a nivel internacional en defensa del pueblo palestino.En ese sentido, el académico argentino y miembro de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) Martín Martinelli dijo a Sputnik que Colombia se suma a países como Sudáfrica, el principal impulsor de la denuncia penal contra Netanyahu, y a otros integrantes de los BRICS que, a partir lo que sucede en Gaza, muestran el surgimiento de "un nuevo orden internacional".Ese nuevo orden también se expresa a la interna de América Latina, consideró, dada la brecha entre posturas críticas a Israel como las de Colombia, Brasil, Bolivia, Cuba o Nicaragua y otras totalmente alineadas a Tel Aviv como la de Argentina.Para Rayran, Petro ha demostrado tener en este tema "una agenda personal propia". Si bien la defensa de la causa palestina ha caracterizado a los movimientos de izquierda de los que el presidente proviene, consideró que el mandatario parece buscar "quedar en los libros de historia" con su liderazgo en asuntos medioambientales o de derechos humanos.La postura del actual presidente también marca una nueva etapa de una política exterior colombiana que en las últimas décadas se ha caracterizado por ser, según el analista, "de Gobierno y no de Estado". En efecto, Rayran señaló que los últimos gobiernos han mostrado cambios sustanciales en sus posturas hacia Israel y la causa Palestina.El Gobierno de Iván Duque (2018-2022) volvió a hacer un giro hacia Israel, anunciando incluso su intención de colocar una oficina comercial colombiana en Jerusalén. Petro, entonces, llega para marcar un nuevo cambio de rumbo, esta vez más decididamente en favor de la causa palestina y más confrontativo hacia Netanyahu. "Por esa razón esto puede volver a cambiar si el próximo presidente tiene otro enfoque", admitió el analista.¿Represalias de EEUU contra Colombia?Si bien el gobierno estadounidense ha manifestado algunos matices con Netanyahu a partir de la ofensiva sobre la ciudad de Rafah, la postura de Colombia ha generado interrogantes sobre cómo impactará en los vínculos entre Bogotá y Washington, cuya alianza en materia política y de seguridad ha sido fuerte en las últimas décadas.De hecho, Martinelli señaló la importancia que tiene que Petro se muestre firme hacia Israel cuando es el país con mayor nivel de cooperación con EEUU en temas militares. "Lo que hace Petro es mucho más atrevido que en otros casos", aseveró, en función de las posibles consecuencias que podría tener en el vínculo con EEUU.Rayran recordó que, apenas comenzaron las tensiones entre Colombia e Israel, el Departamento de Estado de EEUU aclaró que el diferendo no comprometería la agenda bilateral entre ambos países. Sin embargo, Washington comenzó a cambiar de postura cuando se comunicó la rotura de relaciones, instando a Colombia a restablecer el vínculo diplomático con los israelíes.Para Rayran, EEUU podría llegar a "comprometer algunos de estos temas para generar alguna presión a Colombia" en busca de que revea su posición en relación al conflicto en Gaza. De todas maneras, no lo ha hecho aún y las respuestas estadounidenses han pasado, hasta el momento, por comentarios diplomáticos o invitaciones a restablecer el diálogo con Netanyahu.De hecho, el analista aventuró que el Gobierno de Biden ha buscado marcar algunos matices con las acciones militares de Israel en virtud de la cercanía de sus elecciones nacionales, convocadas para el mes de noviembre de 2024, y la necesidad del oficialismo estadounidense de "conquistar el voto de los jóvenes en las universidades".

