https://latamnews.lat/20240508/cientos-de-profesores-de-harvard-piden-dialogo-entre-autoridades-y-activistas--1150306256.html

Cientos de profesores de Harvard piden diálogo entre autoridades y activistas

Profesores de la Universidad de Harvard firmaron una carta dirigida a las autoridades de la institución educativa, para instarlas a negociar con los... 08.05.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el periódico estudiantil Harvard Crimson, más de 300 profesores firmaron el documento dirigido al presidente interino, Alan M. Garber, para que negocie con los manifestantes y no los amenace con suspenderlos.La misiva es una respuesta a un correo electrónico enviado por Garber en el que amenazó a los estudiantes que participaban en las protestas con darlos de baja temporalmente si no dejaban de participar en el campamento, promovido para apoyar al pueblo palestino, en una de protestas que ya se ha extendido por distintas universidades de Estados Unidos y Europa. En la carta, que también iba dirigida al rector interino, John F. Manning, los profesores escribieron que, aunque estaban de acuerdo con Garber en que es necesario un "diálogo sincero y constructivo" para abordar los desacuerdos, estaban "preocupados" por la falta de diálogo por parte de la Universidad.En lugar de reunirse con los manifestantes, dijeron, "la Administración ha lanzado amenazas crecientes de medidas disciplinarias punitivas, cuya severidad la universidad no había visto en décadas".Harvard Crimson informa que, actualmente, más de 60 estudiantes de Harvard se enfrentan a cargos disciplinarios del Consejo de Administración. En su correo electrónico del 6 de mayo, Garber señaló que los estudiantes que se encuentren en situación de baja involuntaria no podrán presentarse a exámenes, vivir en viviendas de Harvard ni permanecer en el campus.Esta última sanción, destaca el periódico estudiantil, podría abrir la puerta a que la Universidad utilice la fuerza policial para desalojar el campamento, algo a lo que, hasta ahora, Garber y el jefe del Departamento de Policía de la Universidad de Harvard, Victor A. Clay, se han mostrado reacios.En la Universidad de Columbia, la policía ya ha ingresado de forma violenta para dispersar a los manifestantes. Harvard ha rechazado repetidamente las peticiones de desinversión en Israel, una de las principales reivindicaciones de los miembros del campamento.

