El trato a los estudiantes que protestan en EEUU es una política de "doble rasero"

Uno de los legisladores estadounidenses autores de este proyecto de ley en particular, el diputado Ritchie Torres, es un "favorito de los columnistas neoconservadores" de The New York Times, mientras que el otro, el diputado Mike Lawler, está "buscando donaciones de campaña de sionistas y multimillonarios israelíes" antes de la candidatura de reelección que puede acabar perdiendo tras las elecciones de este noviembre, señala el profesor de Historia de la Universidad de Houston Gerald Horne."Pero lo que se les dijo a nuestros estudiantes es que tenían que animarse (...) 'no ser un copo de nieve' y seguir adelante. Mientras que estos estudiantes prosionistas, incluso se ha pedido que la Guardia Nacional entre en los campus, supuestamente para protegerlos", apunta.Tal despliegue no es una buena idea, subraya Horne, refiriéndose al tiroteo de la Universidad Estatal de Kent de 1970, cuando varios estudiantes fueron asesinados por oficiales de la Guardia Nacional de Ohio en medio de las protestas contra la participación de EEUU en la guerra de Vietnam.El movimiento en favor de un alto al fuego en la Franja de Gaza no solo ha afectado al país norteamericano, sino a muchos otros países del mundo, observa el profesor.En abril, los legisladores de la Cámara de Representantes de EEUU Ritchie Torres (demócrata por el estado de Nueva York) y Mike Lawler (republicano por el estado de Nueva York) propusieron un proyecto de ley que facultaría al Departamento de Educación desplegar un "monitor antisemita externo" en las universidades estadounidenses, que reciban financiación federal, con el fin de evaluar "los progresos realizados por la universidad en la lucha contra el antisemitismo", de acuerdo con los funcionarios.La legislación fue iniciada supuestamente debido a las preocupaciones expresadas por "innumerables estudiantes judíos de los campus de toda América" que afirmaban que "se sienten profundamente inseguros, puramente como resultado de su identidad religiosa y étnica", explicó Torres.El 1 de mayo, el proyecto de ley contra el antisemitismo fue aprobado en la Cámara de Representantes, a continuación, la legislación propuesta pasará a votación en el Senado.Este acontecimiento se produjo en medio de una oleada de protestas estudiantiles contra la guerra de Gaza que estallaron en los campus de todo el país en las últimas semanas.

