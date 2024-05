https://latamnews.lat/20240510/los-universitarios-de-espana-comienzan-a-bullir-hay-que-romper-todos-los-vinculos-con-israel-1150373484.html

Los universitarios de España comienzan a bullir: "Hay que romper todos los vínculos con Israel"

La ola de protestas contra el bombardeo de Gaza y la matanza de civiles iniciada en los campus universitarios de EEUU, se extiende paulatinamente a otros puntos del mundo. En España, ya son varios los campamentos de estudiantes desplegados por los espacios de sus universidades. El primero en hacerlo fue el de la Universidad de Valencia (UA), si bien el que mayor éxito ha cosechado de cara a sus reivindicaciones ha sido el de la Universidad de Barcelona (UB).En Madrid, donde los congregados son ya los más numerosos, la protesta acampa en los jardines del Vicerrectorado de Alumnos de la Universidad Complutense (UCM) y unifica a los estudiantes de otras universidades de la ciudad y la región. Las tiendas de campaña se levantan al pie del monumento a las Brigadas Internacionales, que en otoño de 1936 repelieron los ataques de las tropas franquistas y un intento de incursión en la Ciudad Universitaria.A los cientos de acampados les mueve "el silencio de los medios" y la actitud de las empresas e instituciones respecto de los ataques que el ejército israelí está llevando a cabo contra población e infraestructuras civiles en Gaza, cuyo resultado califican de genocidio. Los jóvenes piden un alto al fuego inmediato, así como cortar las relaciones diplomáticas entre ambos países y la colaboración con las universidades del Estado hebreo. También instan al Gobierno español a secundar la denuncia que Sudáfrica cursó contra Israel ante la Corte Penal Internacional (CIJ) por delitos de genocidio.La protesta cuenta con el apoyo verbal de varios miembros del Gobierno de España. Por ejemplo, el de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que en la red X escribe que "las acampadas estudiantiles en todo el mundo nos enseñan el camino". No sucede otro tanto con los representantes del opositor Partido Popular (PP), cuyo portavoz, Borja Sémper, relacionó los campamentos con el "apoyo a Hamás", si bien ha matizado sus palabras posteriormente.Tampoco tiene el favor del Gobierno regional de Madrid, cuya Consejería de Educación, Ciencia y Universidades aboga por "dejar la política fuera de las aulas", luego de que la Junta de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM aprobase una declaración que pedía la suspensión de la cuenta bancaria que tiene abierta en el Banco Santander" por financiar la industria fósil y la industria armamentística implicada en el genocidio sobre Gaza".En Cataluña, el claustro de la UB apoya desde el inicio a los estudiantes acampados en su campus, como lo demuestra su aprobación el 8 de mayo de una moción de apoyo a Palestina donde, además, se pide boicotear a Israel. En el texto se afirma que "la ocupación colonial y el apartheid que practica el Estado de Israel son las causas estructurales del conflicto" y se exige un alto al fuego, así como la ruptura de "toda relación institucional o académica" con centros universitarios y de investigación israelíes, y el corte de relaciones diplomáticas con Israel por parte de los gobiernos español y catalán.Los estudiantes piden mayor contundenciaLa situación ha provocado que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el órgano que aglutina a 50 universidades públicas y 27 privadas y que ejerce la interlocución de las mismas con el Gobierno central, emitiese en la tarde del 9 de mayo un comunicado donde expresa su postura oficial sobre los "gravísimos acontecimientos" que están sucediendo en la franja de Gaza.En concreto, la CRUE exige el "cese inmediato y definitivo" de las operaciones militares del Ejército israelí, la liberación de los rehenes en manos de Hamás, y que esta organización se abstenga de ulteriores acciones "de carácter terrorista". También se pide que Israel "respete" el derecho internacional y que acceda a la entrada en Gaza de ayuda humanitaria. Y se compromete a "revisar" y, llegado el caso, "suspender" los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes "que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario".Es decir, los planteamientos que finalmente adopta la CRUE son menos categóricos que los expresados por la UB. Los estudiantes de Barcelona celebraron como un triunfo el texto aprobado por la dirección de su universidad, pero los acampados en Madrid no terminan de estar satisfechos con el pronunciamiento de la CRUE. De resultas, organizaron una rueda de prensa para expresar sus críticas."Vemos la hipocresía en sus proclamas por la paz, al no romper totalmente las relaciones con el Estado genocida de Israel, tanto en el ámbito académico como en el económico. La ruptura que exigimos también comprende a las empresas privadas con las que hacen negocios nuestras universidades", declaró ante los medios, Sputnik entre ellos, Inés Casado, portavoz del Bloque Interuniversitario de Madrid en representación de los alumnos de la UCM."No queremos que los rectores revisen sus contratos", afirmó desde la misma mesa Víctor Lucio, otro de los representantes del bloque, al abogar por romper "totalmente" todas las relaciones. Otra de sus portavoces, Beatriz Payo, representante de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), calificó de "hipócritas" los planteamientos de los rectores, al entender que hablan de paz, pero no rompen de forma "contundente" todas las relaciones económicas y académicas.No solo los estudiantesLas decenas de tiendas de campaña desplegadas por el césped no bastan para alojar a todos los estudiantes que la protesta congrega. Y la protesta tampoco la protagonizan exclusivamente los alumnos, pues muchos profesores asisten a la misma.Es el caso de Héctor Grad, profesor de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que en conversación con Sputnik explica que el campamento es fruto de una "iniciativa" surgida "hace dos semanas" de la coordinación de diversos grupos de estudiantes entre las distintas universidades, siguiendo el ejemplo de otros centros en EEUU y Europa. Miembro de UAM por Palestina, "un grupo de solidaridad y por el boicot académico", Grad asegura que en buena parte de la comunidad universitaria "hay un clamor en contra del genocidio en Gaza y en demanda de que se paren los ataques contra la población civil", así como de la imposición de sanciones contra Israel.Según este docente, existe una conexión entre el sentir del alumnado y el profesorado ante los acontecimientos en Gaza. "Y es anterior a la movilización estudiantil, porque nuestro grupo se creó hace diez años, por eso nos pudimos movilizar rápidamente", aclara.No es difícil detectar entre el gentío la presencia de numerosos representantes del profesorado universitario. Gala Arias, profesora del grado de Traducción e Interpretación de la UAM, corrobora a Sputnik la actividad incesante de UAM por Palestina. "Desde el comienzo del ataque han estado emitiendo comunicados, organizando charlas y actividades, lecturas de los nombres de los fallecidos. Y desde las secciones sindicales se han mandado manifiestos", explica.A la protesta también acuden profesoras de la Universidad de Alcalá (UAH), que explican que, aunque la acción es interuniversitaria, es difícil que sus alumnos se sumen a la iniciativa, dada la lejanía de Alcalá de Henares, a más de 30 km de distancia, y el hecho de que la UAH "siempre ha sido una universidad un poco más conservadora".La temporada de exámenes se echa encima y en el campamento también se han habilitado zonas de estudio. Todo el mundo tiene claro que la protesta no puede afectar negativamente al rendimiento académico. Y se congratulan de que, a diferencia de EEUU, ninguna instancia superior amenaza sus notas o la expedición del título. Aunque no hay presencia policial, "el primer día la Policía vino a hacer identificaciones", asegura a Sputnik Alberto, un estudiante de la UCM.El PP y la embajada israelí protestanEn medio de este clima de protestas interuniversitarias, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy se dirigió el día 8 de mayo por carta a las empresas españolas con presencia destacada en Israel para instarlas a adoptar las actuaciones necesarias a fin de evitar que su actividad económica contribuya de alguna forma a vulnerar los derechos humanos de la población gazatí."Se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer al Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU", reconoció a Eldiario.es una fuente en el Ministerio de Derechos Sociales.Automáticamente, la embajada de Israel en España emitió un comunicado de repulsa en el que manifestó su "total rechazo" a la "falsa acusación" de que sus tropas estén cometiendo un genocidio. "La demonización y deslegitimación de Israel, recurriendo a acusaciones carentes de fundamento, da alas a quienes persiguen la desaparición de Israel", expresa el texto.Por su parte, el Partido Popular (PP), la principal formación opositora, también ha vertido críticas a las protestas de los estudiantes universitarios españoles. "No cabe avalar posturas antisemitas", ha declarado José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Por su parte, Borja Sémper, portavoz del PP, aseguró el 9 de mayo que las manifestaciones de estudiantes en apoyo a Palestina son en realidad "en contra de Israel y a favor de Hamás". Al día siguiente, se desdijo de sus palabras y las matizó, al subrayar que la contundencia contra la organización terrorista Hamás no es "incompatible" con pedir un acuerdo de paz para Palestina.

