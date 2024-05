https://latamnews.lat/20240510/la-decision-es-coherente-como-podria-beneficiar-a-petro-romper-lazos-con-israel-1150335725.html

"La decisión es coherente": ¿cómo podría beneficiar a Petro romper lazos con Israel?

A principios de mayo, Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que el país rompería relaciones con Israel por "tener un presidente genocida", en relación... 10.05.2024

"Aquí delante de ustedes, el Gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana [2 de mayo] se romperán las relaciones con Israel. (…) Por tener un Gobierno, por tener un presidente genocida", declaró Gustavo Petro al intervenir en la movilización popular con motivo del 1 de Mayo en la plaza de Bolívar, en Bogotá.Para los expertos, la decisión de Petro fue coherente con la postura que había estado mostrando sobre los ataques de Israel a La Franja de Gaza desde el inicio del conflicto, el pasado 7 de octubre de 2023.Jaramillo recuerda que Colombia ha sido el país más crítico de América Latina contra la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza y Petro fue el primero en hablar de genocidio. De igual forma el presidente de Colombia ya había convocado a su embajadora en Israel, Margarita Manjarrez, cuando ese país bombardeó el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza.Fue el 2 de mayo cuando Colombia comunicó oficialmente a Israel su decisión de suspender las relaciones diplomáticas bilaterales, adelantada un día antes por el presidente Petro, confirmó la Cancillería."El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informa que el día de ayer se entregó de manera oficial al embajador de Israel en Colombia [Gali Dagan], la nota verbal sobre la decisión del Gobierno de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel a partir de la fecha", señaló en un comunicado difundido en la red social X.El analista y consultor político colombiano, Felipe Mendoza, consideró que la actuación de Petro podría posicionarlo con la imagen de un líder internacional que se atrevió a desafiar a Israel, pero a la vez dar soporte a su política interna.Mendoza insistió en que la jugada del presidente Petro le sirve para mostrar su potencia como líder más allá de Latinoamérica alineándose con una causa política internacional que tiene repercusiones territoriales muy contundentes en el marco de lo que está pasando en el país sudamericano.Intercambio comercial y acuerdos militaresAunque la relación entre Colombia e Israel no es tan cercana por no compartir frontera, lo cierto es que desde hace años se había mantenido estable, con un intercambio comercial de miles de millones de dólares.De acuerdo con cifras de la plataforma económica Observatorio de Complejidad Económica, en 2022, Colombia exportó 1.080 millones de dólares hacia Israel, mientras que en 2022, el país hebreo exportó 190 millones de dólares hacia la nación latinoamericana.De hecho en 2020 los dos países firmaron un tratado de libre comercio (TLC) que entró en vigencia en 2020 y que blinda las relaciones comerciales y de inversión ante decisiones del legislativo, judicial y los organismos internacionales. Un TLC no se rompe al cortar relaciones diplomáticas.Por lo menos hasta antes de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países y hasta ahora no se ha especificado si continuarán o no tras el rompimiento diplomático, pues la cancillería no dio a conocer ese tipo de detalles.Israel ha estado apoyando a Colombia en inteligencia militar, dotaciones de armas y mantenimiento de equipos y esta colaboración se ha mantenido pese al inicio del conflicto en la Franja de Gaza y las tensiones diplomáticas.

