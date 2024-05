https://latamnews.lat/20240501/colombia-rompera-relaciones-con-israel-por-el-genocidio-en-gaza-1150161034.html

Colombia romperá relaciones con Israel por "el genocidio" en Gaza | Video

El presidente mostró su confianza en que "hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad", resaltó el jefe de Estado. Bogotá criticó la operación militar israelí en el enclave palestino desde su inicio en octubre de 2023, y eso ha desencadenado roces diplomáticos bilaterales. Tanto Israel como Colombia suspendieron anteriormente algunos vínculos comerciales, sobre todo en la compra de armas y apoyo militar.El 7 de octubre, un ataque coordinado por el movimiento palestino Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los que cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento más de 34.500 palestinos muertos y unos 77.700 heridos.Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.El pasado 25 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió, con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos, un alto al fuego inmediato para el conflicto en Gaza durante el mes de Ramadán, además de la liberación inmediata de todos los rehenes.

