Bielorrusia se unirá a Rusia en el ejercicio para el uso de armas nucleares tácticas

Bielorrusia se unirá a Rusia en el ejercicio para el uso de armas nucleares tácticas

MOSCÚ (Sputnik) — Bielorrusia se unirá a Rusia en el ejercicio para el uso de armas nucleares tácticas, anunció el presidente ruso, Vladímir Putin.

El mandatario ruso agregó que "esta edición se desarrolla en tres etapas". "Durante la segunda, los colegas bielorrusos se unirán a nuestras acciones conjuntas, se han impartido las órdenes correspondientes a los ministerios de Defensa y Estados Mayores Generales", precisó. Para Putin, el futuro ejercicio "no tiene nada de extraordinario, es un trabajo planificado". El 6 de mayo, el Ministerio de Defensa ruso anunció el inicio de los preparativos para un ejercicio con la participación de unidades de misiles del Distrito Militar del Sur, la aviación y las fuerzas navales, con el fin de aumentar la preparación de las fuerzas nucleares estratégicas para llevar a cabo misiones de combate. Durante estas maniobras, las fuerzas armadas rusas practicarán una serie de actividades para la preparación y uso de armas nucleares no estratégicas, agregó el ministerio. Por su parte, la Cancillería rusa vinculó el futuro ejercicio con las recientes acciones desestabilizadoras de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como las últimas declaraciones belicosas hechas por funcionarios occidentales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró la semana pasada en una entrevista con The Economist que no excluía la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, si Kiev lo solicitaba. A su vez, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, afirmó que Kiev tenía derecho a utilizar las armas proporcionadas por Londres para atacar territorio ruso. El líder demócrata de la Cámara de Representantes de EEUU, Hakeem Jeffries, indicó el 5 de mayo a la cadena CBS que "existe una probabilidad significativa" de que su país envíe tropas a la zona de conflicto si Ucrania cae, aunque el Departamento de Estado lo desmintió al día siguiente.

