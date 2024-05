https://latamnews.lat/20240507/esto-no-es-un-juego-rusia-hara-ejercicios-nucleares-con-un-mensaje-claro-a-occidente-1150284380.html

"Esto no es un juego": Rusia hará ejercicios nucleares con un mensaje claro a Occidente

"Esto no es un juego": Rusia hará ejercicios nucleares con un mensaje claro a Occidente

07.05.2024

Este 6 de mayo, el Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre el comienzo de los preparativos para un ejercicio militar con armas nucleares no estratégicas.Las maniobras tienen por objetivo el mantenimiento de la capacidad militar tanto del personal como de los equipos relativos al "uso de combate de las armas nucleares no estratégicas".El ejercicio se realiza para "garantizar la integridad territorial y la soberanía de Rusia en respuesta a las declaraciones provocativas y amenazas de funcionarios occidentales individuales" contra el país.La fragilidad de Europa sin EEUUPara el maestro Salgó, se trata de un mensaje dirigido a políticos que han entablado discursos hostiles contra Moscú. Tal es el caso, dice, del presidente francés Emmanuel Macron, quien se ha referido en un par de ocasiones a la posibilidad de enviar tropas a Europa del Este. De acuerdo con el académico, Macron utiliza el conflicto en Ucrania porque quiere recuperar el rol de Francia como el gran guía político de Europa, pero también intenta ocupar el vacío que está dejando Estados Unidos que, a decir de especialista, busca ya alejarse del conflicto y dejar a los europeos que lo resuelvan.Para el experto, la aprobación en Estados Unidos a finales de abril de un paquete de ayuda por más de 60.000 millones de dólares para Ucrania, fue una especie de despedida de Washington del conflicto ucraniano, el cual, considera el especialista, ha sido una sangría de recursos, de imagen y de armamento para el país norteamericano. A decir del profesor Salgó, Europa quiere salvaguardar algo para que una eventual negociación de paz entre Kiev y Moscú no resulte perjudicial para sus intereses.Sin embargo, Salgó asegura que los países europeos "no traen nada" y cuentan con un arsenal nuclear insuficiente. "Francia y el Reino Unido tienen arsenal nuclear, pero la verdad es que Francia, más allá de lo que pueda disparar desde submarinos nucleares, no puede hacer gran cosa", dijo Salgó.El académico considera que Europa no está preparada para entrar a la crisis ucraniana de forma directa, pues se trata de un conflicto ajeno a muchos jóvenes de la región. De acuerdo con Salgó, es muy difícil que Macron logré apoyo popular para ir a un conflicto que no concierne a los franceses.Amenaza de existenciaFausto Pretelin, internacionalista y exinvestigador en el departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), asegura a Sputnik que los eventuales ejercicios militares de Rusia deben ser tomados con seriedad.Para Salgó, en este escenario hay que tomar en cuenta que los mismos europeos han admitido que no tienen el armamento suficiente para suplir a Ucrania, pero tampoco hay jóvenes en Ucrania para combatir en el frente. "Necesitan 250.000 efectivos, y simple y sencillamente no hay; el promedio de los soldados ahorita en Ucrania es de 40 años", comenta.Para el académico, lo mejor que podría hacer la Unión Europea es centrar su atención en las próximas elecciones as su Parlamento y hacer un llamado a que se vote por los partidos que creen en la paz y la construcción de una nueva relación de poder en todo el mundo."Esta es una flexión de músculos, yo creo que atinada, muy atinada, de parte de Rusia, para recordarles a los europeos que esto no es un enfrentamiento de declaraciones, y que un Europa sin Estados Unidos simple y sencillamente no tiene la capacidad para involucrarse", concluye Salgó.

