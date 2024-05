https://latamnews.lat/20240507/marine-le-pen-macron-desea-enviar-soldados-a-ucrania-para-alimentar-su-ego-1150285161.html

Marine Le Pen: Macron desea enviar soldados a Ucrania para alimentar su "ego"

Marine Le Pen, la líder de la oposición en Francia, criticó al presidente de su país, Emmanuel Macron, por sus declaraciones en torno a la posibilidad de... 07.05.2024, Sputnik Mundo

En una entrevista concedida a BFMTV y RMC, Le Pen aseguró que Macron ha tomado el conflicto en Ucrania con ligereza y aseguró que el mandatario francés quiere mandar fuerzas a Europa del Este por razones personales.Según ella, Macron "quiere enviar tropas por una cuestión de ego y de imagen personal", agregó Le Pen.Marine Le Pen también denunció la posición de Macron sobre una defensa europea que incluya armas nucleares, después de que el líder francés dijera estar dispuesto a "abrir el debate" sobre este tema."No solo no quiero compartir, sino que incluso quiero consagrar en la Constitución que ninguna delegación, ningún reparto de ningún tipo de nuestra disuasión nuclear debe ser posible", declaró en entrevista con BFM TV.El pasado 2 de mayo, Macron reafirmó su postura de no descartar la posibilidad de enviar tropas occidentales a combatir en el campó de batalla en Ucrania. En entrevista con The Economist, el presidente francés dijo que descarta nada."No descarto nada, porque nos enfrentamos a alguien que no descarta nada", dijo Macron cuando se le preguntó si se mantenía en sus comentarios de principios de año en los que no excluía el envío de tropas occidentales. El presidente francés afirmó que, "si Rusia decidiera ir más lejos, en cualquier caso todos tendríamos que plantearnos la cuestión" del envío de tropas, y describió su negativa a descartar tal medida como una "llamada de atención estratégica a mis homólogos".

