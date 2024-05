https://latamnews.lat/20240506/rusia-realizara-ejercicio-militar-con-practicas-de-uso-de-armas-nucleares-no-estrategicas-1150261906.html

Rusia realizará ejercicio militar con prácticas de uso de armas nucleares no estratégicas

MOSCÚ (Sputnik) — El Estado Mayor de Rusia, por orden del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, comenzó los preparativos para un...

Las maniobras tienen por objetivo el mantenimiento de la capacidad militar tanto del personal como de los equipos relativos al "uso de combate de las armas nucleares no estratégicas". El ejercicio se realiza asimismo para "garantizar la integridad territorial y la soberanía de Rusia en respuesta a las declaraciones provocativas y amenazas de funcionarios occidentales individuales contra la Federación de Rusia", resalta la nota.Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que los ejercicios con armas nucleares no estratégicas están relacionados con las declaraciones de Occidente sobre la disposición a enviar tropas a Ucrania. El portavoz presidencial calificó estas declaraciones de peligrosas.Según sus palabras, esta nueva ronda de escalada de tensión, que no tiene precedentes, requiere atención especial y medidas especiales.

