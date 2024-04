https://latamnews.lat/20240430/trump-es-sancionado-con-9000-por-romper-orden-de-silencio-y-amenazan-con-encarcelarlo-1150140243.html

Trump es sancionado con $9.000 por romper orden de silencio y amenazan con encarcelarlo

Trump es sancionado con $9.000 por romper orden de silencio y amenazan con encarcelarlo

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue multado por un juez de Nueva York por violar una orden de silencio en el juicio penal que enfrenta en esa... 30.04.2024, Sputnik Mundo

El juez Juan Merchan multó a Trump por infringir repetidamente la orden de silencio, y amenazó con encarcelarlo si repite ese comportamiento.El juez determinó que el aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos violó la orden de silencio nueve veces al criticar —a través de sus redes sociales y su sitio web— a los testigos que iban a dar su testimonio en el juicio. Como resultado de lo anterior, la autoridad dijo a Trump que este 30 de abril deberá eliminar las siete "publicaciones ofensivas" que difundió en su plataforma Truth Social y las dos "publicaciones ofensivas" del sitio web de su campaña.En una audiencia anterior, realizada la semana pasada, los abogados del magnate argumentaron que repostear o compartir las palabras de otras personas a través de redes sociales no viola la orden de silencio impuesta por la autoridad y que algunas publicaciones representan un discurso político protegido en respuesta a los ataques en su contra.Sin embargo, el juez rechazó los dos argumentos. "No puede haber ninguna duda de que la intención y el propósito del acusado al compartir una publicación (repostear) es comunicar a su audiencia que respalda y adopta la declaración publicada como propia", se puede leer en el fallo de Merchan sobre el primer argumento.Sobre el segundo, el juez aceptó que la orden de silencio permite a Trump responder a los ataques políticos en su contra; no obstante, dijo que aunque puede dar respuesta a los ataques, no se permitían las críticas a testigos clave.

