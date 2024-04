https://latamnews.lat/20240426/la-mayoria-de-los-votantes-de-eeuu-cree-que-es-probable-que-trump-gane-las-elecciones-1150044119.html

La mayoría de los votantes de EEUU cree que es probable que Trump gane las elecciones

La mayoría de los votantes de EEUU cree que es probable que Trump gane las elecciones

Más de la mitad de los posibles votantes en EEUU cree que el expresidente Donald Trump (2017-2021) probablemente gane las elecciones

El 56% de los consultados sostuvo que es probable que Trump, del hoy opositor Partido Republicano, vuelva a la Casa Blanca. Asimismo, casi un tercio, el 32% cree que es muy probable que el magnate de 77 años gane las elecciones. Por otro lado, el 35% de los entrevistados considera que no es probable la victoria del expresidente, incluido el 16% que asegura que no es nada probable. El viernes (26 de abril), el actual presidente Joe Biden, del Partido Demócrata, dijo que estaría "feliz" de debatir con Trump, pero aseguró que no sabía cuándo se organizaría tal encuentro. En respuesta, el expresidente dijo que está dispuesto a debatir con Biden "en cualquier momento y lugar".

