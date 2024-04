https://latamnews.lat/20240423/trump-es-acusado-de-haber-querido-corromper-las-elecciones-de-2016-1149938293.html

Trump es acusado de supuestamente haber querido "corromper" las elecciones de 2016

Sputnik Mundo

internacional

donald trump

eeuu

política

En la apertura del juicio penal contra el expresidente por presunta falsificación de registros comerciales, el fiscal Matthew Colangelo aseguró que el aspirante republicano dirigió un esquema de pago a estrellas de la industria del entretenimiento para adultos para "corromper" las elecciones de 2016.Según reporta CBS, el fiscal explicó que el magnate estadounidense maquinó el esquema criminal de hace ocho años con su abogado Michael Cohen y David Pecker, que era el editor de National Enquirer en ese momento.Tanto Cohen como Pecker tenían papeles específicos que desempeñar en el esquema, dijo Colangelo. "El trabajo de Cohen realmente era ocuparse de los problemas para el acusado", aseguró. Pecker, por su parte, actuaría como "los ojos y los oídos" de Trump y le haría saber a él y a Cohen sobre cualquier acusación que pudiera perjudicar su campaña.Colangelo alega que los tres conspiraron para ocultar "información perjudicial al público votante". Eso incluía acusaciones de una ex modelo de Playboy llamada Karen McDougal que dijo que tuvo una relación amorosa de 10 meses con Trump que terminó en abril de 2007.Pecker, señaló el fiscal, acordó pagar 150.000 dólares a McDougal en un acuerdo para comprar esencialmente su silencio, una práctica que se denominó "atrapar y matar". Trump ha dicho en diferentes ocasiones que McDougal miente.Después, el fiscal relató que alrededor de octubre de 2016, Enquirer se enteró de que la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, estaba interesada en presentar una denuncia en la que aseguraba que había tenido un encuentro sexual con Trump en 2006.Fue entonces, dijo Colangelo, cuando Trump insistió en que no quería que esa afirmación, que él niega, se hiciera pública por temor a que fuera "devastadora" para su campaña a un mes de la elección. Cohen llegó entonces a un acuerdo para comprar el silencio de Daniels por 130.000 dólares.El fiscal añadió que la compañía de Trump no podía regresarle a Cohen un cheque con el memo "reembolso por el pago a una estrella porno", por lo que "acordaron manipular los libros" y hacer que pareciera que el reembolso era un ingreso, pagando a Cohen por servicios legales en virtud de un acuerdo de retención.

eeuu

2024

donald trump, eeuu, política