Trump: "Tenemos un presidente que no sabe qué diablos está haciendo"

Trump: "Tenemos un presidente que no sabe qué diablos está haciendo"

2024-04-13T17:32+0000

2024-04-13T17:32+0000

2024-04-13T17:47+0000

eeuu

donald trump

joe biden

inflación

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

internacional

Según Trump, la tasa de inflación ya está en niveles récord. "La inflación ha vuelto, y están ocurriendo muchas cosas malas en nuestro país. Pero eso es lo de menos", agregó. Y todo "este caos nunca debería haber sucedido y nunca habría sucedido", continuó.En cuanto a la crisis ucraniana y el conflicto palestino-israelí, el exmandatario advirtió que "EEUU podría terminar en una tercera guerra mundial"."Tenemos un presidente [Joe Biden] que no puede juntar dos frases. Tenemos un presidente que no sabe salir de la escena. Tenemos un presidente que no sabe qué diablos está haciendo. Y podríamos estar en una guerra mundial", subrayó."Estamos a poco menos de siete meses del 5 de noviembre. Pero eso es una eternidad cuando la gente es incompetente", concluyó Trump.Joe Biden, que cumplió 81 años en 2023, se convirtió en el presidente más longevo de la historia estadounidense. En los últimos tiempos ha tropezado o se ha caído más de una vez, saludó al aire o se perdió en el escenario. Durante una ceremonia de graduación en la Academia de la Fuerza Aérea de EEUU en Colorado, el mandatario bromeó sobre su edad poco antes de caerse, diciendo de sí mismo que era un hombre de 300 años.Las próximas elecciones presidenciales estadounidenses están previstas para noviembre de 2024. El exmandatario de EEUU Donald Trump ya había confirmado en noviembre de 2022 que se presentaría como candidato al puesto más alto del país. El activista ambiental estadounidense Robert F. Kennedy Jr. también anunció oficialmente su postulación para ser el próximo candidato a la presidencia de EEUU por el gobernante Partido Demócrata y prometió luchar contra la corrupción corporativa y estatal.

