La inflación vuelve a subir en EEUU: ¿qué tanto afecta la posible reelección de Biden?

La inflación vuelve a subir en EEUU: ¿qué tanto afecta la posible reelección de Biden?

11.04.2024

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumo publicado este 10 de abril por el Departamento de Trabajo, el aumento de los precios al consumo en el país norteamericano fue de 3,5% en los 12 meses terminados a marzo, una cifra superior al 3,2% de la medición de febrero."Si en las próximas semanas le siguen otras cifras de inflación superiores a las previstas, también podría llevar a la Reserva Federal a retrasar los recortes de los tipos de interés, que este año supondrían un alivio de los elevados costes de los préstamos para muchos hogares estadounidenses", agregó el medio.Según el diario, aunque la economía estadounidense ha creado más de 15 millones de puestos de trabajo bajo la Presidencia de Biden, el aumento de la inflación durante su mandato "ha ensombrecido su gestión de la economía y sigue siendo una de sus mayores debilidades políticas de cara a las elecciones de noviembre".De hecho, en febrero pasado, una encuesta del mismo Financial Times reveló que el 42% de los consultados considera que el expresidente Donald Trump sería el mejor administrador de la economía nacional, en contraste con el 31% que se decantó por Biden.Funcionarios de la Casa Blanca declararon este 10 de abril que creen que la inflación pronto empezará a bajar de nuevo. Además, Biden dijo que seguía esperando que la Reserva Federal, que tiene un objetivo oficial de inflación del 2%, recortara los tipos este año. "Esto puede retrasarlo un mes más o menos", señalo el mandatario.Financial Times destaca que la carrera por la Casa Blanca está empatada, según la media de encuestas de Realclearpolitics.com, pero el "peligro político" para el demócrata es considerable, ya que el índice de precios al consumo ha subido un 18,9% desde que asumió el cargo en enero de 2021."La gente todavía siente que Estados Unidos tiene un problema de inflación significativo", dijo al medio Larry Summers, profesor de la Universidad de Harvard y ex secretario del Tesoro de Estados Unidos. "Ya sea porque recuerdan el pasado o porque los altos tipos de interés han elevado el coste del dinero, la gente sigue sintiendo que la inflación no está completamente bajo control".Después de que se difundieran los datos sobre la inflación en marzo, varios republicanos arremetieron contra la política económica de Biden. "La crisis de inflación de esta Administración sigue siendo pegajosa y persistente", añadió.

